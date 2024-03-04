Взрывает технику и минирует поля: как украинский наземный дрон VEPR спасает солдат ВСУ

Однажды VEPR вытащил с поля боя автомобиль Mitsubishi L200, которую обстреляли ВС РФ, вместе с ранеными украинскими военными.

Наземный радиоуправляемый комплекс VEPR активно применяется ВСУ на фронте. О том, что умеет этот бронированный наземный дрон рассказал руководитель проекта Андрей рассказал украинскому сайту DEV.

Андрей говорит, что дроны VEPR использовались ВСУ в боях под Авдеевкой, Бахмутом, в Запорожской области. Военные очень заинтересованы в таком бронированном помощнике, который способен эвакуировать раненых с поля боя, доставлять боеприпасы, устанавливать минные заграждения, искать проходы по минных полям или минировать поля, подрывать объекты или вражескую технику, оставаясь невредимым. Так, однажды беспилотник спас нескольких бойцов, находившихся в машине Mitsubishi L200, которую обстреляли ВС РФ. Дрон эвакуировал автомобиль вместе с ранеными.

Характеристики наземного дрона VEPR

Устройство классифицируется как наземный радиоуправляемый комплекс (НРК). Он полностью бронированный, по этой причине его вес составляет 300 кг. Броня защищает дрон от пуль 7,62 и 5,45 калибров. Беспилотник оснащен гусеничным движителем, поэтому бездорожья не боится и развивает скорость 5,5 км/ч. Аккумулятора хватает на 4 ч беспрерывной работы. Управлять им достаточно легко, как при помощи пульта (на расстоянии 1,4 км), так и с помощью стационарной антенны (на расстоянии до 4 км). Более того, управлять VEPR можно через БПЛА. Для этого на летающий беспилотник прикрепляют специальный ретранслятор. В итоге, можно увеличить дистанцию между дронами до 10 км.

Дрон VEPR выполняет эвакуацию раненого Фото: dev.ua

Изначально устройство задумывалось как колесную мишень для тренировки снайперов. Но позже его переделали в платформу на гусеничном ходу и оснастили радиоуправляемой мишенью. Результаты стрельбы можно было увидеть на пульте управления. После того как ВС РФ вторглись на территорию Украины, устройство снова модифицировали и теперь используют в самых разных целях, а не только для оттачивания снайперских навыков.

Задав основные координаты, до 20 точек, можно запрограммировать дрон на минирование поля и самостоятельное возвращение на базу. Ориентируется VEPR на местности благодаря системе навигации GPS. При этом, отмечает Андрей, заглушить дрон при помощи РЭБ непросто, так как он работает на довольно редких частотах.

Цена НРК VEPR в базовой комплектации составляет от 600 000 грн. Если беспилотник получает дополнительную полезную нагрузку, ценник растет.

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