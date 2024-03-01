Украина улучшила морские дроны, которые уничтожают корабли российского флота, — СМИ

Генерал СБУ Иван Лукашевич заявил, что беспилотник "Морской малыш" прошел через три этапа модификаций. Также были планы сделать их многоразовыми.

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Украина усовершенствовала дроны "Морской малыш", с помощью которых топит российские военные корабли. Об этом пишет издание Business Insider.

Как рассказал генерал СБУ Иван Лукашевич, теперь у спецслужб совершенно другие параметры дронов.

"Особенно по сравнению с теми, которые мы впервые испытали в октябре 2022 года для атаки на российские военные корабли в Севастопольской бухте", — сказал он.

"Мы осознали недостатки этих первых проектов, но производитель не мог их предусмотреть, потому что в то время в мире не было опыта создания таких высокотехнологичных дронов", — отметил генерал.

В материале говорится, что Силы обороны Украины использовали эти морские беспилотоники в многочисленных операциях в акватории Черного моря. Дешевые в производстве и дистанционно управляемые дроны дают Украине асимметричное преимущество перед Россией.

По словам Лукашевича, "Морской малыш" прошел через три этапа модификаций:

первый этап – увеличение размера боеголовки;

второй этап — улучшение мореходных качеств, гарантировавшее возможность плавания при более высоких волнах;

третий этап – увеличение дальности действия.

Издание пишет, что теперь "Морской малыш" может преодолеть расстояние в два раза больше, чем между Одесской и оккупированным Севастополем.

Лукашевич отметил, что Украина также хотел сделать их многоразовыми. СБУ использует несколько площадок для испытания дронов. Происходят постоянные передислокации, даже спецоперации проводятся с разных командных пунктов в разных районах.

"Если будет угроза, мы ее обязательно найдем, локализуем и уничтожим", — сказал Лукашевич.

Ранее сообщалось, что в Украине уже изготовлено 200 000 дронов. Заместитель министра стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр более оптимистично смотрит на производство дронов в 2024 году, чем президент Зеленский и министр Федоров.