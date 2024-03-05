Тысячи дальнобойных дронов для ударов по РФ: эксперт оценил, хватит ли Украине двигателей

Одна и та же модель беспилотника может быть оборудована разными типами двигателей, но их можно производить в большом количестве.

Канадский физик и эксперт по дронам с ником DanielR проанализировал возможность изготовления Украиной большого количества дальнобойных беспилотников, учитывая использованные двигатели. Обзор типов двигателей и свои выводы он выложил в социальной сети X (Twitter).

Украина заявляет, что в 2024 году изготовит тысячи дальнобойных дронов. Среди них, вероятно, будут AQ-400 Scythe ("Коса") и Beaver ("Бобер"), которые могут летать на сотни километров. Все эти дроны используют двигатели одинакового размера мощностью около 15-20 л. с., поэтому эксперт заинтересовался, может ли Украина получить достаточно устройств для их производства.

Определить двигатели, которые использует Украина, может быть сложно. Одна из проблем заключается в том, что каждая модель дрона имеет много вариантов. На фото китайская модель двигателя DLE 170, которая имеет разные ребра цилиндра (зеленые стрелки) и выхлопные трубы (красные стрелки).

Двигатель DLE 170 Китай Фото: X (Twitter)

Идентификация осложняется тем, что на многих фотографиях трудно определить размер дрона и его двигателя. Кроме того, двигатели разного размера имеют похожий вид. На фото показано 2 размера двигателей, но без измерений трудно сказать, какой из них больше.

Похожие двигатели разного размера и мощности Фото: X (Twitter)

Пожалуй, самым распространенным двигателем для дронов в Украине является двухцилиндровый 170-кубовый мотор китайского производителя DLE. Двигатель DLE 170 весит 4,3 кг и имеет мощность 17,5 л.с. Его популярность, вероятно, объясняется тем, что его легко приобрести за относительно низкую цену — 1200 долларов США.

Двигатель DLE 170 Китай Фото: X (Twitter)

DLE 170 используется на AQ-400 "Коса", который изготавливается компанией Terminal Autonomy. Его эксперт заметил на одном из фото беспилотника.

Двигатель DLE 170 Китай на AQ-400 "Коса" Фото: X (Twitter)

Неизвестный украинский беспилотник, найденный россиянами, также имел двигатель DLE 170.

Двигатель DLE 170 Китай на неизвестном украинском БПЛА Фото: X (Twitter)

Немного больше и дороже двигателем является SP-210 немецкой компании SkyPower. Этот двигатель имеет объем 210 куб. см, вес 6,6 кг и мощность 17,1 л.с. Цена в прейскуранте производителя составляет 3 145 евро, но для крупных партий может быть скидка.

Двигатель SP-210 немецкой компании SkyPower Фото: X (Twitter)

Двигатель SkyPower SP-210 — это один возможный вариант для "Косы", он был замечен на фото.

Двигатель SP-210 на AQ-400 "Коса" Фото: X (Twitter)

Более крупным двигателем является 215 CC, произведенный американской компанией Desert Aircraft. Мотор DA-215, как и SP-210, можно получить с двойными свечами зажигания.

Двигатель DA-215 американской компании Desert Aircraft Фото: X (Twitter)

Модель, похожая на DA-215, была замечена на неизвестном интересном украинском беспилотнике. DanielR отмечает, что знание производителя двигателя может дать подсказку о том, где изготовлен беспилотник.

Двигатель DA-215 на неизвестном украинском дроне Фото: X (Twitter)

Есть также несколько других производителей двигателей для дронов мощностью от 15 до 20 л.с. Что касается количества, то важным является физический размер. Эти двигатели не являются ни очень большими, ни очень маленькими, что свидетельствует, что масштабирование производства является управляемым. Некоторые компании уже производят много двигателей для БПЛА. Один производитель заявил эксперту, что сможет поставлять 100 двигателей в месяц в достаточно короткие сроки. По мнению аналитика, в Украине двигатели производит какая-то местная компания, но ее название держится в тайне.

Эксперт подытожил, что Украина может легко получить по крайней мере сотни двигателей в месяц. Беспилотники большой дальности смогут доставлять боеприпасы весом от 15 кг до 43 кг, которые уже нанесли большой ущерб, в частности, нефтеперерабатывающим российским предприятиям и нефтебазам, как это уже происходило в Белгородской области.

В комментариях отмечают, что в идеальном мире все дроны должны использовать один и тот же двигатель — который является самым простым и легким для постоянного использования. Тогда инженерная экспертиза может быть сосредоточена на беспилотнике, а не на понимании различных двигателей и их интеграции. DanielR ответил, что один планер можно использовать для нескольких ролей. Выбор двигателя будет зависеть от конкретного применения. То есть некоторые из этих дронов будут не только камикадзе, но и разведчиками, бомбардировщиками или приманками, поэтому более мощный двигатель может быть уместен.

Напомним, что в 2024 году Украина догнала РФ по производству аналогов Shahed и других подобных дронов. Об этом сообщил министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин во время телемарафона. По словам министра, они аналогичны иранско-российским БПЛА по объему боевой части, дальности полета и другим техническим характеристикам.