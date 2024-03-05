В Китае создали секретный дрон-разведчик: противник не сможет отличить его от птицы

Китайская армия получит БПЛА для разведки, наблюдения и даже для проведения высокоточных ударных операций.

Ученые из Северо-Западного политехнического университета (Китай) создали БПЛА в форм-факторе птицы. Дрон, получивший название "Маленький сокол", недавно прошел летные испытания в Сиане, передает News week.

Китайские СМИ описали новинку как "самый маневренный и реалистичный" птицеподобный дрон в мире. Беспилотный летательный аппарат буде выполнять несколько функций, в том числе его будут использовать для нужд Народно-освободительной армии Китая (НОАК), например, для ведения военной разведки, экологического мониторинга и защиты окружающей среды.

Маневренность полета обеспечивает кривошипно-шатунный механизм, позволяющий дрону складывать крылья и одновременно взмахивать ими, как это делают настоящие птицы. По данным CCTV, беспилотник также может совершать повороты, складывая одно крыло за раз, и выдвигать оба, чтобы повысить энергоэффективность во время планирования.

"Такие дроны подходят для разведки, наблюдения и даже для высокоточных ударных операций", — сообщила китайская газета Global Times.

Неназванный эксперт, которого цитирует государственный таблоид, сказал, что реалистичный внешний вид БПЛА усложнит его обнаружение противником. Однако ни он, ни журналисты технических характеристик беспилотника не раскрывают.

Китайский дрон-птица Фото: CCTV

По данным аналитического центра Австралийского института стратегической политики, Северо-Западный политехнический университет является одним из крупнейших оборонных исследовательских институтов Китая и прямым поставщиком дронов для НОАК. Учреждение активно занимается военными исследованиями, а его основная цель состоит в совершенствовании и обслуживании национальной оборонной науки и техники. Это единственный китайский университет, в котором есть лаборатория по разработкам в сфере БПЛА. Университет также имеет тесные связи с государственными судостроительными и аэрокосмическими конгломератами.

По сообщениям государственных СМИ, члены команды, создавшие новейший дрон, также разработали робота-голубя, который в октябре прошлого года летал без остановок в течение 3 часов, 5 минут и 30 секунд, побив свой собственный рекорд.

Однако не только в Китае создают БПЛА, похожие на птиц. Так, в прошлом году проект GRIFFIN, финансируемый ЕС, продемонстрировал роботизированную птицу, которая могла приземляться на ветки деревьев, хватаясь за них пальцами и когтями. Устройство может "заменить винтокрылые машины в некоторых условиях". В исследовании 2020 года, опубликованном в рецензируемом журнале Science Robotics, говорится о группе инженеров-механиков, разработавших орнитоптер X-wing весом всего 26 г, напомнило издание.

Ранее мы сообщали о том, что создан самый большой в мире FPV-дрон со 120-мм снарядом. БПЛА от сербской компании PR-DC с авиабомбой на борту можно управлять на расстоянии от 5 до 15 км.