Почти ракета: самый большой в мире FPV-дрон со 120-мм снарядом прошел испытания (видео)

БПЛА от сербской компании PR-DC с авиабомбой на борту можно управлять на расстоянии от 5 до 15 км.

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Компания PR-DC из Сербии недавно провела летные испытания своего нового FPV-дрона под названием Mantis, вооруженного 120-миллиметровым боеприпасом. Разработчики поделились подробностями с изданием Tango Six.

БПЛА Mantis создан на базе беспилотника Odonat, премьера которого состоялась на выставке UMEX в Абу-Даби. Известно, что новинку оснастили 120-мм снарядом (каким именно — не указывается, — ред.) с взрывателем. Полная взлетная масса дрона составляет 40 кг. Поднимают его в воздух 4 винта. Оператор может управлять БПЛА на расстоянии от 5 до 15 км. К сожалению, это пока все сведения о технических характеристиках дрона-камикадзе Mantis.

В презентационном ролике PR-DC показали, как управляют боевым Mantis со взрывчаткой на борту. Во время испытаний беспилотник влетел в салон микроавтобуса и взорвался, нанеся транспорту большие повреждения изнутри. Можно заметить, что боеприпас размещен в специальном отсеке в передней части БПЛА — наружу торчит лишь взрыватель.

Компания, кроме этого БПЛА, также производит беспилотники, вооруженные снарядами калибра 60 мм и 81 мм.

"Мы планируем продолжить разработку одноразовых и многоразовых дронов разных размеров, таких как Ika", — прокомментировал соучредитель PR-DC Милош Петрашинович.

Издание напоминает, что на выставке UMEX в Абу-Даби компания PR-DC представила четыре беспилотных летательных аппарата, два из которых были презентованы впервые. Речь идет о Ika Bombarder, Kamikaze 60 (платформа Odonat, оснащенная 60-мм снарядом) и КАМ-81 (дрон, оснащенный 81-мм снарядом) и новом продукте — дроне-мишени под названием GANNET. А недавно компания объявила о расширении своего завода в Шимановцах.

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