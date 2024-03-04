Майже ракета: найбільший у світі FPV-дрон зі 120-мм снарядом пройшов випробування (відео)

БПЛА від сербської компанії PR-DC з авіабомбою на борту можна керувати на відстані від 5 до 15 км.

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Компанія PR-DC із Сербії нещодавно провела льотні випробування свого нового FPV-дрона під назвою Mantis, озброєного 120-міліметровим боєприпасом. Розробники поділилися подробицями з виданням Tango Six.

БПЛА Mantis створено на базі безпілотника Odonat, прем'єра якого відбулася на виставці UMEX в Абу-Дабі. Відомо, що новинку оснастили 120-мм снарядом (яким саме — не вказується, — ред.) з детонатором. Повна злітна маса дрона становить 40 кг. Піднімають його в повітря 4 гвинти. Оператор може керувати БПЛА на відстані від 5 до 15 км. На жаль, це поки що всі відомості про технічні характеристики дрона-камікадзе Mantis.

У презентаційному ролику PR-DC показали, як керують бойовим Mantis з вибухівкою на борту. Під час випробувань безпілотник влетів у салон мікроавтобуса і вибухнув, завдавши транспорту великих пошкоджень зсередини. Можна помітити, що боєприпас розміщений у спеціальному відсіку в передній частині БПЛА — назовні стирчить лише детонатор.

Компанія, крім цього БПЛА, також виробляє безпілотники, озброєні снарядами калібру 60 мм і 81 мм.

"Ми плануємо продовжити розробку одноразових і багаторазових дронів різних розмірів, таких як Ika", — прокоментував співзасновник PR-DC Мілош Петрашинович.

Видання нагадує, що на виставці UMEX в Абу-Дабі компанія PR-DC представила чотири безпілотні літальні апарати, два з яких були презентовані вперше. Йдеться про Ika Bombarder, Kamikaze 60 (платформа Odonat, оснащена 60-мм снарядом) і КАМ-81 (дрон, оснащений 81-мм снарядом) та новий продукт — дрон-мішень під назвою GANNET. А нещодавно компанія оголосила про розширення свого заводу в Шиманівцях.

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Раніше ми повідомляли про те, як український наземний дрон VEPR рятує солдатів ЗСУ. Одного разу VEPR витягнув з поля бою автомобіль Mitsubishi L200, яку обстріляли ЗС РФ, разом із пораненими українськими військовими.

Також писали, що наземний дрон заїхав у лісопосадку і розніс позиції росіян потужним вибухом. Український наземний дрон-камікадзе, як зазначено в повідомленні Telegram-каналу KARYMAT, був оснащений протитанковими мінами ТМ-62.