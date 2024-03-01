Наземний дрон заїхав у лісопосадку та розніс позиції росіян потужним вибухом (відео)

Український наземний дрон-камікадзе, як вказано в повідомленні Telegram-каналу KARYMAT, був оснащений протитанковими мінами ТМ-62.

Related video

Наземний дрон-камікадзе, імовірно, Сил оборони України був застосований на фронті. У Telegram KARYMAT опублікували відповідне відео.

Можна побачити, як невеликий пристрій заїжджає в лісосмугу, після чого там стається потужний вибух. Застосувати безпілотник могли по позиціях російських окупантів на Східному напрямку. Український наземний дрон-камікадзе, як вказано в повідомленні, оснащений протитанковими мінами ТМ-62.

Важливо

ЗС РФ масовано атакували Україну ракетами і дронами: подробиці обстрілу (фото)

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram теж відреагував на подію. Він підписав відео коротко: "Круто".

Характеристики міни ТМ-62

Міни ТМ-62 виробляли в Радянському Союзі. Вони є наступниками ТМ-57. Розрізняються між собою матеріалом і формою корпусу та вибухово-ваговими характеристиками.

Міна може встановлюватися як на ґрунт, так і в ґрунт, у сніг, під воду вручну або засобами механізації. Елементів самоліквідації вона не має. Міна ТМ-62М за вибухо-ваговими показниками є найпотужнішою з усіх радянських протитанкових мін.

Міни цієї серії ТМ-62 застосовуються з детонаторами МВН-80, МВЧ-62, МВД-62, МВН-72, МВШ-62, МВЗ-62, МВП-62М, МВ-62. Залежно від застосовуваних засобів механізації мінування та наявності детонаторів, усі міни серії ТМ-62 можуть споряджатися будь-яким із перерахованих детонаторів.

Нагадаємо, 1 березня FPV-дрон прикордонників уразив танк російських військ. Момент ураження ворожої бронетехніки зафіксували на відео. По цілі "відпрацював" FPV-дрон прикордонників на Лиманському напрямку. Безпілотник залетів прямо під башту.