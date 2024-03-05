Миллиона не хватит: ВСУ показали, сколько дронов тратится за один штурм под Авдеевкой

В результате одного боя украинские военные вывели из строя 18 оккупантов, большинство из них погибли от взрывов БПЛА.

Президент Владимир Зеленский и правительство обещают, что в 2024 году в Украине сделают миллион беспилотных летательных аппаратов для военных. Батальон беспилотных систем 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил доказывает, что этого будет мало, показав видеозапись штурма возле села Орловка вблизи города Авдеевка Донецкой области.

Экипаж под названием "Анубис" корректировала бойцов ВСУ, которые отбили наступление группы российской пехоты на лесополосу. Операторы использовали как минимум 15 FPV-дронов, атакуя оккупантов сначала в блиндаже, затем в окопах и посреди поля, когда вражеские бойцы начали отступать. В результате защитники Украины поразили почти целый взвод ВС РФ: 15 россиян погибли и еще 3 получили ранения.

Военные отметили: на довольно коротком видео зафиксированы не все попадания дронов-камикадзе, ведь на самом деле штурм длился около двух часов, в обороне были привлечены операторы нескольких батальонов 3 ОШБ, а также смежных подразделений из других бригад ВСУ. Можно заметить, что не все БПЛА достигли целей, некоторые взорвались при ударе о землю или зацепившись за ветви деревьев.

"Это только один штурм, одна группа кац*пов, воздушный бой за одну посадку. Умножьте это на длину фронта на время и коэффициент потери дронов (пусть даже 0,3). Хватит ли миллиона в год? Ответ на наш взгляд очевиден — нет!" — отметила пресс-служба.

В январе боец ВСУ Игорь Луценко сообщил, что армии нужно минимум 2-3 миллиона дронов в год. Боевые действия сейчас очень интенсивные, поэтому таких средств расходуется очень много, и одного миллиона хватит для удержания позиций, но не для продвижения вперед и деоккупации территорий.

В конце февраля заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр заявила, что до конца года в Украине могут изготовить 2 млн дронов, но разных типов, не только FPV. По ее словам, только за два месяца удалось собрать около 200 000 БПЛА.

А 4 марта премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о выделении 40 млрд грн на приобретение БПЛА. Он отметил, что украинские предприятия готовы производить более 1 млн беспилотников в год.