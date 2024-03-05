Лазерное оружие США столкнулось с главным врагом: что помешает сбивать дроны Китая и РФ

Систему лазерного оружия DE M-SHORAD испытают на Ближнем Востоке в условиях песчаных и пыльных бурь.

Лазерное оружие, установленное на транспортных средствах армии США, оказалось уязвимым перед обычной пылью. О том, как военные собираются решать эту проблему, пишет Мilitary.

Недавно 4 прототипа системы направленной энергетической маневровой противовоздушной обороны (DE M-SHORAD), а также бронетранспортер "Страйкер", оснащенный 50-киловаттными системами лазерного вооружения были направлены на Ближний Восток для реальных испытаний. Хотя система DE M-SHORAD уже прошла тестирование на военных объектах США, Центральное командование предложило испытать их в более сложных условиях, таких как пыльные бури и другие атмосферные явления, которые могут сделать любое оружие направленной энергии неэффективным. Дело в том, что вещества в атмосфере — особенно водяной пар, песок, пыль, частицы соли, дым и другие загрязнители воздуха, — поглощают и рассеивают свет, а атмосферная турбулентность может расфокусировать лазерный луч.

Лазерная установка DE M-SHORAD на платформе Фото: Leonardo DRS

Это не первый случай, когда армия испытывает систему лазерного оружия в непредсказуемой оперативной обстановке. Но развертывание 50-киловаттной системы DE M-SHORAD крайне важно для американцев, так как они пытаются внедрить такую систему ПВО, которая могла бы противостоять роям мелких дронов, ведь классическая система ПВО против них не эффективна. Более того, лазерное оружие стало основой обновленной стратегии противовоздушной обороны ближнего радиуса действия Министерства обороны США после аннексии Крыма Россией в 2014 году и один из методов противостояния Китаю.

Лазерная система DE M-SHORAD разработана на базе экспериментального высокоэнергетического лазера мощностью 5 киловатт MEHEL, а также 50-киловаттного многоцелевого лазера высокой энергии MMHEL, получившего кодовое имя "Guardian". В рамках бюджетного запроса на 2024 финансовый год, армия запросила у Конгресса около 111 млн долларов на финансирование исследований и разработок лазерных систем и транспортных средств для них. В прошлом году армия на те же разработки получила 197 млн долларов, в результате чего и были созданы четыре прототипа DE M-SHORAD. Однако военные не хотят, чтобы все эти деньги были потрачены впустую, если окажется, что лазерное оружие можно использовать только в ясные солнечные дни.

DE M-SHOARD — не единственное лазерное оружие в арсенале ПВО армии США: недавно военные подписали контракт с компанией Lockheed Martin на поставку солдатам 300-киловаттного лазерного оружия Valkyrie, которое можно установить на тяжелый тактический комплекс расширенной мобильности. Эта платформа обеспечит значительную защиту от тех же ракет и беспилотников, для поражения которых предназначен его 50-киловаттный DE M-SHOARD, а также от других серьезных угроз, таких как крылатые ракеты.

Испытания, на которые возлагает надежды Центральное командование, должны помочь определить, в чем именно ограничены лазерные системы и каким образом можно сделать их "всепогодным решением" для защиты от дронов и ракет.

Ранее мы писали о том, что в США придумали лазерное оружие с перезарядкой. ВМС США предложили создать легкое и компактное лазерное оружие со сменными магазинами, которые будут заряжать его при помощи батарей.