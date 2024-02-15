США готовит маневренное лазерное оружие для армии: будет сбивать БПЛА до 600 кг

По задумке военных инженеров, лазерное оружие должно быть достаточно маневренным, чтобы быстро перемещаться вместе с войсками по полю боя.

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Армия США нуждается в компактном лазерном оружии для борьбы с беспилотными летательными аппаратами весом до 600 кг. С этой целью ведутся разработки прототипов, которые бы отвечали основным требованиям военных, передает Мilitary Аerospace.

Армейское бюро прототипирования оружия направленной энергии в Редстоун-Арсенале (штат Алабама, США) стремится повысить способность лазерного оружия противостоять вражеским БПЛА массой до 1320 фунтов (около 600 кг, — ред.), которые также называются "БПЛА 3-го класса".

Но прежде военные должны оценить эксплуатационную зрелость промышленных подсистем лазерного оружия, таких как системы управления лазерным лучом, силовые и тепловые системы, системы отслеживания угроз, которые могут интегрироваться с аппаратными и программными интерфейсами и с существующими системами управления и контроля.

По задумке военных инженеров, лазерное оружие против дронов должно быть относительно мобильным, для того, чтобы не замедлять войска и позволять им быстро передвигаться. Устройства должны базироваться на модульной архитектуре открытых систем (MOSA), уничтожать или выводить из строя вражеские беспилотные летательные аппараты.

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Корабли станут опаснее, когда получат электромагнитное и лазерное оружие: что уничтожат

Военным уже предложили несколько вариантов такого оружия. После его демонстрационных испытаний, они выберут наилучшие устройства, чтобы взять их на вооружение.

Ранее мы писали о том, каким должно быть идеальное лазерное оружие против дронов. Главная проблема лазеров заключается в погодных условиях, и если ее решат, то такие системы быстро заменят привычные системы ПВО, считают эксперты. Тем не менее, испытания лазерного оружия демонстрируют его жизнеспособность и эффективность. Возможно оно произведет революцию в современной войне в ближайшие годы.