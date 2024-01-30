Смертоносный луч: каким должно быть идеальное лазерное оружие против дронов

Главная проблема лазеров заключается в погодных условиях, и если ее решат, то такие системы быстро заменят привычные системы ПВО, считают эксперты.

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По сравнению с современными ракетами, мощные лазерные установки, такие как британская DragonFire, имеют ряд стратегических преимуществ при борьбе с беспилотниками. К такому выводу пришли аналитики издания The Conversation, проанализировав достоинства такого оружия.

Преимущества лазерного оружия перед ракетами

Сбить дроны-камикадзе, особенно если их много и они достаточно мелкие, не так-то просто. Обычно военные применяют для этого снаряды стоимостью до 1 млн фунтов стерлингов каждый (47 млн грн — ред.). Мало того, что каждый пуск обходится слишком дорого, такие ракеты способны нанести значительный побочный ущерб, если не попадут в цель — они все равно упадут и взорвутся.

Однако не обязательно устраивать взрыв, чтобы деактивировать дрон, ведь вмешательства в работу его систем управления и навигации вполне достаточно. Именно так и работает лазерное оружие (ЛО), использующее особый вид электромагнитного излучения. Достаточно мощный лазер может помешать работе любого электронного устройства, вызвав сбой системы и, как следствие, падение.

Стоит отметить, что в эксплуатации ЛО обходится намного дешевле. К примеру, работа британской системы DragonFire в течение 10 секунд стоит столько же, сколько энергопотребление обогревателя в течение часа.

Лазерная система DragonFire

Плюс лазеров еще и в том, что побочных повреждений они не вызывают вовсе. Даже если лазер не достигнет цели, он будет стрелять вхолостую в небо и в конечном итоге будет поглощен и рассеян в атмосфере. Кроме того, лазерные лучи покрывают небольшую площадь — всего несколько миллиметров – так что никакой гражданский объект в небе, а уж тем более на земле, он не заденет.

Еще в пользу ЛО говорит возможность стрелять предельно быстро. Направленный и мощный луч света, коим и является лазер, перемещается со скоростью света. Как только он выпущен, в природе нет ничего, что могло бы его догнать и нейтрализовать.

Проблемы внедрения и использования лазерного оружия

Для вывода из строя дрона необходим лазерный луч значительной интенсивности. Однако, если он слишком мощный, то есть риск взаимодействия с воздухом в атмосфере, что вызовет поглощение или рассеяние луча. Разработчикам необходимо найти идеальный баланс параметров луча, чтобы гарантировать его распространение на большие расстояния без потери мощности. Лазерный луч также чувствителен к атмосферным условиям. Наличие тумана, дождя или облаков может существенно повлиять на производительность системы.

Из-за растущей угрозы, которую представляют дроны и гиперзвуковые ракеты, Министерство обороны Великобритании ускоряет разработку лазерной технологии с целью ее развертывания на военных кораблях в ближайшие 5-10 лет.

Важно

Эффективно и компактно: появилось лазерное оружие для уничтожения роев БПЛА (фото)

Но прежде чем лазерное оружие внедрять, предстоит решить ряд технических и научных вопросов. Например, сохранение стабильного наведения лазера на движущейся платформе (на крейсере в неспокойной воде) — непростая задача. Колебания морских волн негативно повлияют на точность выстрелов, однако риск сопутствующего ущерба не возрастет.

Также необходимо будет снизить чувствительность лазерной системы к погодным условиям. Капли воды и сквозняки могут рассеивать или поглощать лазер, уменьшая его производительность. При подготовке луча к выстрелу необходимо точно учитывать переменные погодные условия. Хотя это и выполнимая задача, она технически сложна. Еще необходимо также разработать структурированную программу обучения, чтобы солдаты могли эффективно управлять такой высокотехнологичной системой.

Тем не менее, испытания ЛО демонстрируют его жизнеспособность и эффективность. Возможно оно произведет революцию в современной войне в ближайшие годы.

Ранее мы писали о том, что британские военные протестировали лазерное оружие DragonFire. Лазерная установка стреляла с высокой точностью и даже смогла попасть в монету с расстояния в один километр.