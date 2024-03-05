В приложении "Дія" произошел масштабный сбой: как украинцам пользоваться онлайн-услугами

Граждане Украины не могут воспользоваться приложением, чтобы открыть необходимые цифровые документы, это стоит учитывать при планировании своих дел.

5 марта в приложении для государственных услуг "Дія" произошел масштабный сбой. Корреспондент Фокуса убедился в этом, попытавшись открыть его.

При запуске приложения и попытке авторизации появляется сообщение: "К сожалению, произошла ошибка" и кнопка "Попробовать еще", нажатие на которую не дает результатов. При переустановке приложения проблема не исчезает.

Сообщение об ошибке в приложении "Дія" Фото: Скриншот

Таким образом пользователи "Дії" не могут воспользоваться услугами или цифровыми документами в мобильном приложении. Одноименный веб-портал для государственных услуг при этом работает в обычном режиме, в случае необходимости украинцы могут воспользоваться им, открыв в браузере своего смартфона.

Государственное предприятие "Дія" и Министерство цифровой трансформации, ответственное за его работу, пока никак не прокомментировали сбой.

В феврале приложение "Дія" перестало работать из-за Нацотбора на Евровидение-2024. Система не выдержала большого наплыва пользователей во время голосования за претендентов.

Писали также, что Минцифры планирует сделать код "Дії" открытым, чтобы доступ к нему могли получить разработчики со всего мира. Министр Михаил Федоров заверил, что безопасности данных украинцев из-за этого ничего не угрожает.