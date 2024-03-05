Лучшие смартфоны февраля 2024 по мнению пользователей: кто соперничает с Samsung Galaxy

В тройку лидеров, кроме Samsung Galaxy S23 Ultra, вошли два китайских смартфона — iQOO 12 Pro и Xiaomi 14 Ultra.

Китайский бенчмарк AnTuTu традиционно запустил голосование в своем приложении для пользователей Android-фонов, чтобы они оценили, какой именно телефон читают лучшим. По итогам февраля 2024 года топ списка возглавил южнокорейский Samsung Galaxy S23 Ultra, говорится на сайте бенчмарка.

AnTuTu предупреждает, что оценки пользователей не имеют ничего общего с оценками самого бенчмарка. Они указывают лишь на пользовательские предпочтения. Голосование проводилось в период с 1 по 29 февраля 2024 года и оно ограничено внутренним рынком.

Топ-3 лучших смартфонов на ОС Android в феврале 2024

Первое место: Samsung Galaxy S23 Ultra: положительный рейтинг: 95,59%;

Второе место: iQOO 12 Pro: 95,46%;

Третье место: Xiaomi 14 Ultra: 95,17%.

Номером один в списке похвал пользователей Android-фонов стал Samsung Galaxy S23 Ultra. В бенчмарке отметили, что не ожидали такого огромного количества почитателей южнокорейской марки. Хотя это и не удивительно, так как среди производителей, чья мобильная техника базируется на ОС Android, Samsung является несомненным лидером. Несмотря на обилие китайских брендов, южнокорейский гигант выдерживает конкуренцию от года к году.

Смартфон-победитель обладает следующими техническими характеристиками:

диагональ Dynamic AMOLED 2X экрана: 6.8 дюймов;

камеры: 200 Мп + 10 Мп + 12 Мп + 10 Мп;

процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2;

аккумулятор: 5000 мА-ч;

стандарт защиты: IP68.

На втором месте оказался китайский смартфон iQOO 12 Pro от Vivo, который часто попадает в рейтинги производительности от AnTuTu. Технические характеристики у него следующие:

габариты: 75.4 x 164.33 x 8.58 мм;

вес: 210 г;

процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (SM8650-AB);

графический процессор: Qualcomm Adreno 750, 903 МГц;

объем оперативной памяти: 16 Гб.

Недавно выпущенный Xiaomi Mi 14 Ultra занял третье место в рейтинге. Технические характеристики смартфона:

экран: 6,73 дюйма, AMOLED LTPO;

процессор: 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3;

8-ядерный Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3; память : 12/16 Гб оперативной, 256/512/1024 Гб встроенной;

12/16 Гб оперативной, 256/512/1024 Гб встроенной; аккумулятор: 5300 мА-ч;

5300 мА-ч; камеры: 50 Мп + 50 Мп + 50 Мп.

Ранее мы писали о том, что Google сделала Android-фоны похожими на iPhone, но стало хуже. Google внедряет инструменты защиты и контроля, как у Apple, вот только многим обладателям смартфонов не понравились нововведения.

Также сообщали, что пользователи смартфонов Android массово переходят на устаревшие iPhone. В 2023 году около 80% владельцев Android-фонов предпочли iPhone, выпущенные от 1 до 3 лет назад. Самыми популярными оказались iPhone 12, iPhone 13 и iPhone SE, но отнюдь не новые iPhone 14.