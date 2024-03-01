Пользователи смартфонов Android массово переходят на устаревшие iPhone: что случилось

В 2023 году около 80% владельцев Android-фонов предпочли iPhone, выпущенные от 1 до 3 лет назад. Самыми популярными оказались iPhone 12, iPhone 13 и iPhone SE, но отнюдь не новые iPhone 14.

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Аналитическая компания CIRP опубликовала отчет, отражающий перемены покупательских настроений в сегменте мобильной техники. Так, эксперты выяснили, что многие пользователи переходят с Android-фонов на несколько устаревшие модели iPhone, пишет 9to5mac.

Количество новых покупателей iPhone, которые отказались от телефонов на ОС Android, в течение 2023 года возросло до отметки в 13%. Аналитики выяснили, какие именно модели iPhone предпочитают бывшие пользователи Android, проанализировав данные о покупках на территории США.

Оказалось, что популярностью пользуются старые и недорогие iPhone 12 — его купили 8% пользователей, iPhone 13 — 11%, iPhone SE — 10%.

Статистика покупок iPhone от CIRP Фото: CIRP

Издание отметило, что вероятно 12, 13 и SE модели, которые сегодня стоят намного дешевле, чем в годы их выпуска, люди предпочитают как раз из-за невысокой цены. То есть, логика такова: за те же деньги можно вместо непримечательного Android-фона купить более популярный iPhone. Кроме того, любители Android теперь получили возможность познакомиться со вселенной iOS и, возможно, они пока не чувствуют необходимости приобретать новейший и лучший iPhone для этого, отметили в CIRP.

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Если принять во внимание, что с момента выпуска iPhone 14 прошел год, то и его можно зачислить к устаревшим моделям. Так, iPhone 14 Plus купили 26% экс-владельцев Android-фонов, а iPhone 14 Pro и Max предпочли 25% бывших любителей Android.

Ранее мы сообщали о том, что Apple уговаривает владельцев Android перейти на iPhone. Apple уверяет, что не станет следить за пользователями устройств и не будет собирать данные для последующей монетизации, как это делает Google.

Писали также, что миллионы владельцев iPhone имеют право получить $349 от Apple.Из-за дефектных чипов у iPhone 7 или iPhone 7 Plus возникают проблемы со звуком, и пользователи могут претендовать на компенсацию от производителя.