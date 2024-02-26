Apple уговаривает владельцев Android перейти на iPhone: в чем причина и что не так с Google

Apple уверяет, что не станет следить за пользователями устройств и не будет собирать данные для последующей монетизации, как это делает Google.

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Недавно компания Apple заявила о том, что не следит за пользователями iPhone так, как это делает Google — разработчик операционной системы Android. Американский техногигант пытается убелить пользователей, что iPhone — достойная замена Android-фонам, передает Forbes.

Со слов Apple,"некоторые компании" (намек на Google, — ред.) регулярно сканируют личную информацию пользователей, которую те размещают в "облаке". Делается это ради монетизации, однако Apple уверяет, что не поступает аналогичным образом и во главу угла ставит безопасность и конфиденциальность владельцев iPhone.

"Сканирование личных данных каждого пользователя в iCloud может создать серьезные проблемы с безопасностью и конфиденциальностью", — предупредила Apple. — "Сканирование определенного контента открывает возможности для массового наблюдения за системами связи и хранения".

Заявление примечательно по двум причинам. Риск, на который указывает Apple, заключается в том, что из-за технического нарушения целостности сквозного шифрования уровень защиты понижается и поставщики технологий проигрывают. Проще говоря, то, что начинается со CSAM (Child Sex Abuse Material — материалы о сексуальном насилии над детьми, — ред.) или радикализации, переходит к политическому инакомыслию или сексуальным свободам.

"Инструменты массовой слежки имеют негативные последствия для свободы мнений и их выражения и, как следствие, для демократии в целом. Например, осознание того, что правительство может заставить поставщика услуг следить за тем, что делают люди, повышает риск ограничения свобод и экономической деятельности", — говорится в заявлении Apple.

Как известно, Apple внедрила функции безопасности, чтобы предупреждать о неподобающем контенте и предоставлять несовершеннолетним возможность обратиться за помощью. В итоге, Apple и Google пошли разными путями. Первая обрабатывает данные на каждом устройстве, вторая — в облачном хранилище. Журналисты Forbes полагают, что это станет главным отличием между ними, это означает, что iPhone будет еще более жестко конкурировать с самыми популярными телефонами на Android в мире — Samsung.

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Google сканирует фотографии, хранящиеся в его "облаке", а также другой контент на предмет CSAM и пр. Компания также использует "облако" для категоризации контента и поддержки своих приложений и сервисов, таких как нейросеть Gemini, распространяющаяся по всей экосистеме Google. Apple не хочет пользоваться таким методом. Ее подход заключается в том, чтобы запустить ИИ на своих устройствах внутри функции сквозного шифрования и запретить себе какой-либо доступ к контенту, хранящемуся в "облаке". Такой способ намного сложнее, чем способ Google, но есть все основания полагать, что Apple способна применить его на практике.

Apple, судя по всему, будет продвигать собственный генеративный искусственный интеллект, внедрив его в iOS и сделав ставку на конфиденциальность и безопасность устройств. А Google продолжит продвигать собственную альтернативу, основанную на уведомлениях о том, какие данные используются и хранятся в интернете.

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