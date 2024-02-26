Неделя без зарядки: смартфон Hard Case P28K 250 за 250 евро получил батарею на 28 000 мА·ч

Новый смартфон может выдержать очень долгий разговор — в течение 122 часов, а к тому же защищен от воды, пыли и перепадов температуры

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Компания Avenir Telecom презентовала в рамках выставки MWC 2024 (Mobile World Congress, Испания) смартфон Energizer Hard Case P28K, емкость аккумулятора которого составляет поразительные 28 000 мА·ч, передает издание Gizmochina.

Французская компания Avenir Telecom оснастила смартфон Energizer P28K супер-емкой батареей, которая дает возможность устройству работать в течение недели без подзарядки. Такой гаджет подойдет людям, проводящим много времени в поездках, занимающихся туризмом, работающим в экстремальных условиях.

Телефон поддерживает быструю зарядку до 33 Вт, имеет степень защиты IP69, что делает его устойчивым к пыли, воде и к перепадам температур. Прочная конструкция гарантирует полноценное функционирование в сложных условиях без ущерба для производительности.

"Этот смартфон может выдержать очень долгий разговор — в течение 122 часов", — иронизируют журналисты.

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Другие технические характеристики модели Energizer Hard Case P28K таковы:

оперативная память — 8 ГБ;

встроенная память — 256 ГБ;

три камеры на задней панели;

6,78-дюймовый дисплей с разрешением 1080p;

операционная система — Android 14.

Смартфон можно будет купить в любой стране мира, кроме США, по цене 250 евро (около 270 долларов США), начиная с октября 2024 года. Потенциальные пользователи могут оформить предварительный заказ.

Ранее мы сообщали о том, что смартфоны можно взломать и даже уничтожить при помощи беспроводной зарядки. С помощью простой платы, специального алгоритма и беспроводной зарядки ученые смогли украсть данные и даже устроить пожар. Они выяснили, что под угрозой не только гаджеты.