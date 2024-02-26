Тиждень без зарядки: смартфон Hard Case P28K 250 за 250 євро отримав батарею на 28 000 мА-год

Новий смартфон може витримати дуже довгу розмову — протягом 122 годин, а до того ж захищений від води, пилу та перепадів температури.

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Компанія Avenir Telecom презентувала в межах виставки MWC 2024 (Mobile World Congress, Іспанія) смартфон Energizer Hard Case P28K, ємність акумулятора якого становить приголомшливі 28 000 мА-год, передає видання Gizmochina.

Французька компанія Avenir Telecom оснастила смартфон Energizer P28K супер-ємною батареєю, що дає змогу пристрою працювати протягом тижня без підзарядки. Такий гаджет підійде людям, які проводять багато часу в поїздках, займаються туризмом, працюють в екстремальних умовах.

Телефон підтримує швидку зарядку до 33 Вт, має ступінь захисту IP69, що робить його стійким до пилу, води та до перепадів температур. Міцна конструкція гарантує повноцінне функціонування в складних умовах без шкоди для продуктивності.

"Цей смартфон може витримати дуже довгу розмову — протягом 122 годин", — іронізують журналісти.

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Інші технічні характеристики моделі Energizer Hard Case P28K такі:

оперативна пам'ять — 8 ГБ;

вбудована пам'ять — 256 ГБ;

три камери на задній панелі;

6,78-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 1080p;

операційна система — Android 14.

Смартфон можна буде купити в будь-якій країні світу, крім США, за ціною 250 євро (майже 270 доларів США), починаючи з жовтня 2024 року. Потенційні користувачі можуть оформити попереднє замовлення.

Раніше ми повідомляли про те, що смартфони можна зламати і навіть знищити за допомогою бездротової зарядки. За допомогою простої плати, спеціального алгоритму і бездротової зарядки вчені змогли вкрасти дані і навіть влаштувати пожежу. Вони з'ясували, що під загрозою не тільки гаджети.