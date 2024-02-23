Акумулятор буде вдячний: 3 міфи та 2 хитрощі про правильну зарядку смартфона

Як заощадити заряд батареї смартфона і чого ніколи не потрібно робити з літій-іонними акумуляторами.

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Ми багато чого знаємо про сучасні гаджети, проте крім реальних фактів існують і міфи, якими люди охоче діляться один з одним. Видання The Sun вирішило з 'ясувати, що з популярних міфів про смартфони правда, а що — вигадка.

Не можна залишати смартфон на зарядці на ніч: міф чи правда?

Деякі люди вважають, що якщо залишити телефон зарядженим на ніч, це призведе до пошкодження акумулятора. Але Android-фони, приміром, досить "розумні", щоб регулювати потужність батареї та оберігати її від надмірного заряджання.

На своєму офіційному сайті виробник Samsung вказує: "Акумулятор не отримає надлишку енергії, якщо ви залишите телефон підключеним до мережі на ніч. Щойно він досягає повного заряджання, процес заряджання припиняється і поновлюється лише періодично, щоб підтримувати повну ємність батареї".

Проте компанія рекомендує відключати смартфон від мережі, щойно акумулятор повністю заряджений (на 100%), щоб продовжити термін його служби.

Однак існують чинники, які справді можуть прискорити старіння акумулятора смартфона. Наприклад, про небезпеку сигналізує його перегрів.

Режим польоту економить батарею: міф чи правда?

Режим польоту — це простий спосіб швидко заощадити заряд батареї, але, очевидно, за це доводиться платити, тому що ви втрачаєте доступ до всього: ви не можете телефонувати, користуватися інтернетом тощо. Однак якщо у вас немає зарядного пристрою і вам потрібно зберегти заряд батареї, то режим польоту — хороший варіант.

Варто пам'ятати, що активовані Wi-Fi і додатки садять заряд акумулятора.

Закриття додатків економить заряд батареї: міф чи правда?

За даними Wired, Google раніше заявляв, що повне закриття додатків може навіть більше витрачати заряду батареї. Коли застосунок не запускається, він переходить у своєрідний сплячий режим, тому що постійне закриття і повторне відкриття застосунків вимагає більше енергії.

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Зменшення яскравості екрана економить заряд: правда чи міф?

Зниження рівня яскравості дисплея дійсно допомагає економити заряд акумулятора. Річ у тім, що чим вища яскравість, тим вище енергоспоживання смартфона. Якщо вам необхідно заощадити заряд, то увімкніть темний режим.

Перш ніж заряджати батарею, вона має розрядитися до 0%: правда чи міф?

Це міф, але колись він був правдою. Якщо ви дозволите акумулятору вашого телефону розряджатися до нуля перед заряджанням, це не подовжить термін його служби. Але щодо старих телефонів правило працювало, бо акумулятори в них були нікелевими. Але сучасні літій-іонні батареї смартфонів не потребують такого поводження.

Раніше ми повідомляли про те, що користувачам iPhone і телефонів на Android слід регулярно перевіряти стан акумулятора, щоб не втратити зв'язок і цінні дані.