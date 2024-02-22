Інтернет, телефони, комп'ютери: 10 міфів про технології, у які люди помилково вірять

Чи треба вимикати комп'ютер на ніч? Чи шкодять здоров'ю вежі 5G? Чи треба розряджати смартфон до 0%? Відповіді на ці й інші питання, пов'язані із сучасною електронікою.

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В інтернеті й зокрема в соціальних мережах є маса інформації, і не вся вона правдива. Існують популярні думки й теорії, яки не збігаються з науковим даними, частина з них стосується безпеки в мережі, комп’ютерів і гаджетів. Сайт PCmag розповідає про поширені міфи, пов’язані з технікою.

1. Конфіденційний режим браузера повністю приватний

Приватність конфіденційного режиму вища, але не абсолютна. Як правило, такий режим лише видаляє інформаційні файли cookie. Але це не заважає вебсайтам знати, які сайти відвідує користувач. Існують індивідуальні ознаки браузера та користувача поза файлами cookie, які сайти, провайдери й інші можуть відстежувати. Від цього не рятує навіть VPN. Найкраще рішення — браузери, орієнтовані на приватність, такі як Tor, але це, як правило, означає сповільнення інтернету.

2. Звичайній людині не загрожують кіберзлочинці

Банківські дані, паролі й інша приватні дані цікавлять зловмисників незалежно від важливості людин, її статків та інших даних. Приватна інформація може бути використана для отримання платних послуг на ім’я людини, несанкціонованого доступу до вебресурсів або інших махінацій. Бази даних звичайних користувачів інтернету збирають і перепродають зловмисникам, які їх використовують. Щоб запобігти цьому, варто мати різні паролі для кожного сайту й сервісу та не публікувати зайвий раз особистої інформації. Раніше Фокус писав про шкідливе програмне забезпечення, попередньо встановлене на деяких смартфонах.

3. iPhone або Macbook від Apple не страшні віруси

Зазвичай зловмисники хочуть заразити шкідливими програмами якомога більше людей, тому поширеніші пристрої з Windows або Android — пріоритетні цілі. Але й користувачів техніки Apple теж немало. Так, закрита екосистема пристроїв і програм компанії ускладнює злочинні наміри, але в них теж є прогалини в захисті. Нещодавно був знайдений вірус для iPhone, який може навіть викрадати гроші.

4. Акумулятори мають пам'ять

У минулі часи, коли пристрої живилися від нікель-кадмієвих (NiCad) батарей, вони справді могли фізично "запам’ятовувати" умови заряджання, і щоб якнайкраще їх зарядити, треба було спочатку повністю використати заряд. Але це не стосується сучасних літій-іонних батарей. Проблема сучасних акумуляторів у зменшенні ресурсу батареї з часом, а також у поступовому збільшенні часу заряджання.

5. Треба повністю розряджати батарею смартфона

Навпаки: постійна робота сучасної літій-іонної батареї до вичерпання заряду шкідлива — їхній ресурс зменшується швидше. Порекомендувати можна часткове розряджання та заряджання.

Це ще одна проблема потужності. Внутрішні компоненти батареї (наприклад, у вашому смартфоні) постійно розкладаються, тому з часом ці матеріали просто зберігають менше енергії. Ось чому ваш старий телефон працює все менше й менше годин, ніж цілий день або навіть більше, який ви отримуєте від абсолютно нового пристрою. Найкраща стратегія: ніколи не дозволяти акумулятору витрачати запас нижче за 20%, а потім заряджати його приблизно до 80%.

Раніше повідомлялося про винахід нової атомної батареї, завдяки якій смартфони змогли б зовсім не розряджатися.

6. Заряджання телефонів протягом ночі шкодить батареї

Важливо

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Зараз телефони достатньо "розумні" й мають додатковий захист, тому коли літій-іонний акумулятор досягає 100%, він припиняє заряджатися. Він ніколи не перевантажиться у такий спосіб. Коли батареї пошкоджуються чи навіть горять — справа у неякісних батареях. разом з тим не слід класти телефон під подушку або в інші місця, де він може перегрітися. Старий телефон може зарядитися на повну, потім скинути заряд до 99% і знов почати заряджатися. Це надто добре, але перейматися не слід.

7. Вежі 5G шкодять здоров’ю

Немає жодних переконливих наукових даних про шкідливість веж стільникового зв’язку. Але все ж навколо цього виросли великі теорії змови, які перекладають на 5G відповідальність за вірусні захворювання та інші негаразди. Простіше сказати, що вежі не використовують якихось частот, у яких би не випромінювали інші електроприлади протягом десятиліть. Всесвітня організація охорони здоров’я стверджує, що електромагнітні поля низького рівня від веж, "якщо вони взагалі існують", у будь-якому разі замалим ризиком порівняно з автомобілями, вірусами тощо.

8. Випромінення шкідливе, як радіація

Частина цієї проблеми — в англійському слові "radiation", яке одночасно означає "випромінення", як, наприклад, випромінення світла, та "радіацію", радіоактивне випромінення, шкідливе для здоров’я. Електромагнітне випромінення у наш час є скрізь та постійно впливає на людину. Як стверджує Всесвітня організація охорони здоров’я : "Кожна людина піддається впливу складної суміші слабких електричних і магнітних полів як вдома, так і на роботі".

Випромінення високої потужності або частоти дійсно може зашкодити, наприклад рентгенівські або ультра фіолетові промені, які здатні викликати іонізацію речовин. Але це не стосується звичайних електроприладів у звичайних умовах.

9. Рентген в аеропорту стирає пам'ять ноутбука та смартфона

Конвеєрні стрічкові сканери, які використовуються в аеропортах та інших місцях для сканування вмісту багажу, не здатні пошкодити пам’ять електронних пристроїв. Цей міф є пережитком часів плівкових фотоапаратів: рентгенівське випромінювання справді могло завдати певної шкоди непроявленим знімкам. Шкоди може завдати потужний магніт, як ті, що використовуються у МРТ. Електроприлади просять покласти окремо не через шкоду для них, а через те, що вони можуть завадити скануванню.

10. Комп’ютери слід вимикати щовечора

Якщо це не обумовлено їхньою мережевою безпекою, заощадженням електрики тощо — ні. Увімкнений стан не шкодить ПК або здоров’ю людини. Вмикати чи вимикати комп’ютер слід лише виключно з особистою доцільністю.

Якщо цей текст допоміг трохи менше боятися сучасної електроніки, пропонуємо ознайомитися з топом цікавих та незвичайних гаджетів 2024 року.