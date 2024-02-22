Интернет, телефоны, компьютеры: 10 мифов о технологиях, в которые люди ошибочно верят

Надо ли выключать компьютер на ночь? Вредят ли здоровью башни 5G? Надо ли разряжать смартфон до 0%? Ответы на эти и другие вопросы, связанные с современной электроникой.

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В Интернете и в частности в социальных сетях есть масса информации, и не вся она является верной. Существуют популярные мнения и теории, которые не совпадают с научными данными, часть из них касается безопасности в сети, компьютеров и гаджетов. Сайт PCmag рассказывает о распространенных мифах, связанных с техникой.

1. Конфиденциальный режим браузера полностью приватный

Приватность конфиденциального режима выше, но не абсолютная. Как правило, такой режим только удаляет информационные файлы cookie. Но это не мешает веб-сайтам или знать, какие сайты посещает пользователь. Существуют индивидуальные признаки браузера и пользователя вне файлов cookie, которые сайты, провайдеры и другие могут отслеживать. От этого не спасает даже VPN. Лучшее решение — браузеры, ориентированные на приватность, такие как Tor, но это, как правило, означает замедление интернета.

2. Обычному человеку не угрожают киберпреступники

Банковские данные, пароли и другая частные данные интересуют злоумышленников независимо от важности человек, его состояния и других данных. Частная информация может быть использована для получения платных услуг на имя человека, несанкционированного доступа к веб-ресурсам или других махинациях. Базы данных обычных пользователей интернета собирают и перепродают злоумышленникам, которые их используют, чтобы предотвратить это, стоит иметь разные пароли для каждого сайта и сервиса и не публиковать лишний раз личной информации. Ранее Фокус писал о вредоносном программном обеспечении, предварительно установленном на некоторых смартфонах.

3. iPhone или Macbook от Apple не страшны вирусы

Обычно злоумышленники хотят заразить вредоносными программами как можно больше людей, поэтому более распространенные устройства с Windows или Android являются приоритетными целями. Но и пользователей техники Apple тоже немало. Да, закрытая экосистема устройств и программ компании усложняет преступные намерения, но у них тоже есть пробелы в защите. Недавно был найден вирус для iPhone, который может даже похищать деньги.

4. Аккумуляторы имеют "память"

В былые времена, когда устройства питались от никель-кадмиевых (NiCad) батарей, они действительно могли физически "запоминать" условия зарядки, и чтобы как можно лучше их зарядить, надо было сначала полностью использовать заряд. Но это не касается современных литий-ионных батарей. Проблема современных аккумуляторов в уменьшении ресурса батареи со временем, а также в постепенном увеличении времени зарядки.

5. Надо полностью разряжать батарею смартфона

Наоборот: постоянная работа современной литий-ионной батареи до исчерпания заряда вредна — их ресурс уменьшается быстрее. Порекомендовать можно частичную разрядку и зарядку.

Это еще одна проблема мощности. Внутренние компоненты батареи (например, в вашем смартфоне) постоянно разлагаются, поэтому со временем эти материалы просто сохраняют меньше энергии. Вот почему ваш старый телефон работает все меньше и меньше часов, чем целый день или даже больше, который вы получаете от совершенно нового устройства. Лучшая стратегия: никогда не позволять аккумулятору расходовать запас ниже 20%, а затем заряжать его примерно до 80%.

Ранее сообщалось об изобретении новой атомной батареи, благодаря которой смартфоны смогли бы совсем не разряжаться.

6. Зарядка телефонов в течение ночи вредит батарее

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Сейчас телефоны достаточно "умные" и имеют дополнительную защиту, поэтому когда литий-ионный аккумулятор достигает 100%, он прекращает заряжаться. Он никогда не перегрузится таким образом. Когда батареи повреждаются или даже горят — дело в некачественных батареях. вместе с тем не следует класть телефон под подушку или в другие места, где он может перегреться. Старый телефон может зарядиться на полную, затем сбросить заряд до 99% и снова начать заряжаться. Это слишком хорошо, но переживать не следует.

7. Башни 5G вредят здоровью

Нет никаких убедительных научных данных о вреде башен сотовой связи. Но все же вокруг этого выросли большие теории заговора, которые перекладывают на 5G ответственность за вирусные заболевания и другие проблемы. Проще сказать, что башни не используют каких-то частот, в которых бы не излучали другие электроприборы в течение десятилетий. Всемирная организация здравоохранения утверждает, что электромагнитные поля низкого уровня от башен, "если они вообще существуют", в любом случае слишком мал риск по сравнению с автомобилями, вирусами и тому подобное.

8. Излучение вредно, как радиация

Часть этой проблемы — в английском слове "radiation", которое одновременно означает "излучение", как, например, излучение света, и "радиацию", радиоактивное излучение, вредное для здоровья. Электромагнитное излучение в наше время есть везде и постоянно влияет на человека. Как утверждает Всемирная организация здравоохранения: "Каждый человек подвергается воздействию сложной смеси слабых электрических и магнитных полей как дома, так и на работе".

Излучение высокой мощности или частоты действительно может навредить, например рентгеновские или ультра фиолетовые лучи, которые способны вызвать ионизацию веществ. Но это не касается обычных электроприборов в обычных условиях.

9. Рентген в аэропорту стирает память ноутбука и смартфона

Конвейерные ленточные сканеры, которые используются в аэропортах и других местах для сканирования содержимого багажа, не способны повредить память электронных устройств. Этот миф является пережитком времен пленочных фотоаппаратов: рентгеновское излучение действительно могло нанести определенный вред непроявленным снимкам. Вред может нанести мощный магнит, как те, что используются в МРТ. Электроприборы просят положить отдельно не из-за вреда для них, а из-за того, что они могут помешать сканированию.

10. Компьютеры следует выключать каждый вечер

Если это не связано с их сетевой безопасностью, экономией электричества и т. Д. — нет. Включенное состояние не вредит ПК или здоровью человека. Включать или выключать компьютер следует только исключительно по личной целесообразности.

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