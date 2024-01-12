Смартфоны будут работать вечно: с атомной батареей электронику можно никогда не заряжать

Батарея работает путем преобразования энергии, выделяемой при распаде изотопов, в электричество. Такой метод был разработан еще в 20 веке.

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Стартап Betavolt (КНР) завершает работу над атомной батареей для питания потребительской электроники. Если устройство функционировать так, как задумали инженеры, то техника не будет разряжаться никогда, передает Independent.

Согласно заявлениям Betavolt, ядерная батарея содержит 63 ядерных изотопа, при этом ее размеры, как у монеты. Разработчики уже начали ее тестировать, и если все пройдет нормально, то в скором времени устройство начнут производить большими тиражами.

"Атомные аккумуляторы могут использоваться в аэрокосмической промышленности, для программно-аппаратных решений искусственного интеллекта, медицинской техники, микропроцессоров, датчиков, небольших дронов и микророботов", — говорится в пресс-релизе компании.

Батарея работает путем преобразования энергии, выделяемой при распаде изотопов, в электричество. Такой метод был разработан еще в 20 веке для использования в системах космических кораблей, подлодок и пр. Но тогда, термоядерные батареи были дорогостоящими и громоздкими.

Китайским разработчикам удалось сделать батарею миниатюрной, при этом она может выдавать мощность 100 мВт и напряжение 3 В. Ее размер составляет 15x15x5 кубических миллиметров, конструкция — многослойная, что говорит о безопасности и невозможности возгорания, а также способности работать при температурах от -60°C до +120°C. Уже к 2025 году стартап планирует выпустить батарею мощностью 1 Вт.

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Исследователи уверены, что их атомный аккумулятор сделает электронику "вечной": смартфоны не нужно будет заряжать вовсе, дроны будут летать вечно.

"Атомная батарея абсолютно безопасна, не имеет внешнего излучения и пригодна для использования в медицинских устройствах, таких как кардиостимуляторы, искусственные сердца", — заявили в компании. — "После периода распада 63 изотопа превращаются в стабильный изотоп меди, который нерадиоактивен и не представляет никакой угрозы или загрязнения окружающей среды".

Ранее мы сообщали о том, что аккумулятор на 700 000 мАч обеспечит зарядом всю домашнюю технику. Устройство стоит 700 долларов США, выдерживает 3000 циклов и заряжает 11 гаджетов одновременно.