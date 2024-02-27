Аналог Apple Vision Pro за $100: гарнитура превратит iPhone в очки смешанной реальности

Устройство ZapBox использует смартфон, а также пару контроллеров и специальные приложения. Обозреватели остались довольны первыми впечатлениями.

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Для дорогостоящей гарнитуры Apple Vision Pro за $3500 нашлась замена — ZapBox за $100 способно превратить iPhone в устройство смешанной реальности, передает издание Тom's Guide.

Гарнитура ZapBox — это, по сути, рамка для iPhone, позволяющая использовать смартфон для работы в смешанной реальности. Гаджет состоит из регулируемого оголовья, пары линз и подставки, которая удерживает iPhone перед глазами. Пользователю лишь нужно загрузить специальное приложение дополненной реальности, смартфон закрепить на подставке и надеть гарнитуру на голову. В комплекте есть пара контроллеров Bluetooth, которые позволяют взаимодействовать с приложениями, совместимыми с ZapBox.

Опыт прохождения через смешанную реальность был довольно занятным. Журналист, тестировавший гарнитуру, отметил, что все работало без задержек, изображение было четким. Он подчеркнул, что гарнитура и приложения будут совместимы только с iPhone.

"Судя по всему, телефоны Android не обладают нужными требованиями к частоте обновления, необходимыми для обеспечения плавного видеопотока без задержек", — написал он.

Единственная проблема в работе гарнитуры состояла в том, что функция отслеживания иногда не реагировала на манипуляции пользователя при помощи контроллеров. Однако такие же проблемы есть у приложений Block Builder и Open Brush, которые используются для создания 3D-изображений дополненной реальности. Скорее всего, разработчики устранят этот недостаток.

Интересный факт: согласно оценкам исследовательской фирмы Omdia, стоимость материалов для гарнитуры составляет Apple Vision Pro 1542 доллара. Эта сумма не включает затраты на исследования и разработки, упаковку, маркетинг и прибыль Apple. Иными словами, гарнитура от американского техногиганта на самом деле стоит в 2,3 раза дешевле, написало издание CNBC.

Ранее мы писали о том, что покупатели массово сдают Apple Vision Pro в магазины. Гарнитура дополненной реальности за $3500 не оправдала ожиданий многих пользователей. Некоторые даже пожаловались на головную боль и покраснение глаз, а винят плохой дизайн.