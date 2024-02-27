Миллионы владельцев iPhone имеют право получить $349 от Apple: всему виной брак

Из-за дефектных чипов у iPhone 7 или iPhone 7 Plus возникают проблемы со звуком, и пользователи могут претендовать на компенсацию от производителя.

Related video

Apple собирается выплатить 35 млн долларов для урегулирования коллективного иска в США. Это означает, что пользователи iPhone будут иметь право на получение до 349 долларов от технологического гиганта, но при одном условии, передает The Sun.

Если вы являетесь налоговым резидентом США (налоговым резидентом в США являются американские граждане (даже если они не проживают в стране много лет), обладатели грин-карты и миграционного статуса permanent resident (даже если они не живут в США, — ред.) и владеете iPhone 7 или iPhone 7 Plus, то вы можете получить выплату от Apple.

На компанию подали в суд из-за того, что в некоторых устройствах были обнаружены дефектные чипы, в результате чего возникали проблемы со звуком. Владельцам поврежденных iPhone пришлось чинить смартфоны за собственные средства. Если вы столкнулись с такой проблемой, то вы получите от производителя электронное письмо с уведомлением о компенсации.

Известно, что на компенсацию могут претендовать те налоговые резиденты США, которые приобрели iPhone 7 или 7 Plus в период с 16 сентября 2016 года по 3 января 2023 года, и в этот же период сообщили Apple о любых проблемах со звуком.

Однако если вы столкнулись с вышеуказанной проблемой, но не получили электронное письмо от Apple, вы можете обратиться к компании сами и узнать о том, можете ли вы претендовать на компенсацию, или нет. Для этого необходимо написать по адресу [email protected].

Важно

Неделя без зарядки: смартфон Hard Case P28K за 250 евро получил батарею на 28 000 мА·ч

Как пишет MacRumors, владельцам смартфонов, получившим электронное письмо об урегулировании спора, нужно будет ответить и подтвердить, в какой способ вы хотите получать оплату. Ответить нужно до 3 июня. Согласно предлагаемому соглашению, которое требует одобрения суда Калифорнии 18 июля, те, кто заплатил Apple за ремонт дефектных iPhone из своего кармана, могут получить 349 долларов, а другие — до 125 долларов.

Ранее мы сообщали о том, что технология E-Color Shift заставляет смартфон менять дизайн. Задняя панель смартфонов Infinix оснащена экраном с электронными чернилами, который меняет цвет и позволяет создавать узоры.

Писали также, что Apple уговаривает владельцев Android перейти на iPhone. Компания уверяет, что не станет следить за пользователями устройств и не будет собирать данные для последующей монетизации, как это делает Google.