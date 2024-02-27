Чудо-технология E-Color Shift заставляет смартфон менять дизайн: как она работает (видео)

Задняя панель смартфонов Infinix оснащена экраном с электронными чернилами, который меняет цвет и позволяет создавать узоры.

Related video

Компания Infinix презентовала на выставке MWC 2024 в Барселоне (Испания) смартфон, который меняет дизайн своей задней панели. Происходит это благодаря технологии E-Color Shift. Издание GSMArena опубликовало видео на своем YouTube-канале, демонстрирующее новинку.

На задней панели устройства располагается цветной экран, оснащенный технологией электронных чернил — E-Color Shift. По своему желанию, пользователь может выбрать цветовую гамму и даже рисунок, чтобы поменять внешний вид устройства, сообщает СМИ.

Смартфон также поддерживает технологию E-Ink Prism 3, которая помогает разделить экран на несколько секторов, чтобы пользователь мог выбирать цвет для каждого из них и таким образом формировать рисунок. и разделена на независимые сегменты, цвет которых можно менять по своему усмотрению. Разработчики постарались сделать так, чтобы задняя панель не была энергозатратной. Заряд аккумулятора расходуется только при смене одного дизайна на другой, а в остальное время панель вообще не расходует энергию, работая по принципу электронной книги. При этом скорость обновления картинки достаточно высокая.

Приятным бонусом является то, что изображения являются анимированными. На данный момент — это всего лишь концепт, но если он будет популярным, то разработчики обещают усовершенствовать технологию смены декора посредством специального мобильного приложения.

Важно

В Китае изобрели ядерную мини-батарейку: сможет ли питать смартфон 50 лет без зарядки

К примеру, задняя панель сможет сигнализировать о входящем звонке или об истощении заряда аккумулятора, — то есть, она будет не просто украшать телефон, но и иметь некий функционал. Пока что Infinix не озвучивала планов касательно массового выпуска смартфонов-хамелеонов. Предположительно, на рынке они могут появиться через пару лет.

Ранее мы писали о том, что смартфон от Motorola надевается на руку вместо часов. Телефон держит на руке магнитная лента, он имеет специальные режимы, чтобы работать в согнутом состоянии. Lenovo пока не анонсировала массовых устройств с такими возможностями.