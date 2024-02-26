Смартфон от Motorola надевается на руку вместо часов: экран гнется, но работает (видео)

Телефон держит на руке магнитная лента, он имеет специальные режимы, чтобы работать в согнутом состоянии. Lenovo пока не анонсировала массовых устройств с такими возможностями.

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На выставке техники Mobile World Congress (MWC 2024) в Барселоне, Испания, компания Lenovo продемонстрировала концепт гибкого смартфона Motorola. Об этом сообщает сайт The Verge.

OLED-дисплей устройства кажется полностью функциональным как в прямом, так и в изогнутом состоянии: элементами интерфейса можно пользоваться так же как и на обычном смартфоне. Телефон можно надеть на руку с помощью специального магнитного браслета, и он будет крепко держаться. Ранее концепт был продемонстрирован на Lenovo Tech World '23.

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Кроме удержания на руке телефон может стать подставкой сам для себя в вертикальном состоянии. Похоже, он сгибается только в одну сторону — экраном наружу. Как показывает видео CNET, на руке интерфейс смартфона работает в специальном режиме: кнопки управления и другие элементы выводятся только на повернутую к глазам часть экрана. То же происходит и в режиме стенда, тогда используемая площадь экрана увеличивается. Также показан удобный режим видеозвонка, когда телефон стоит на поверхности в форме палатки.

Демонстрация работы гибкого смартфона Motorola

На видео можно увидеть, что смартфон будто состоит из двух негибких частей сверху и снизу, и гибкой середины. Относительно экрана, он гнется посередине без каких-либо проблем. Тыльная сторона гаджета покрыта оранжевой тканью и, похоже, является мягкой.

Motorola уже демонстрировала концепт гибкого смартфона в 2016 году. Однако тогда журналисты услышали странный треск при сгибании устройства. Концепт кажется привлекательным, но порождает некоторые вопросы: как пользоваться им безопасно? как принять звонок? в каких вообще сценариях он будет эффективным. Концепт кажется лишь демонстрацией возможностей и пока ничего не известно о том, будут ли представлены какие-то реальные устройства на его основе.

Другим необычным гаджетом Lenovo на MWC 2024 стал ноутбук ThinkBook с полностью прозрачным экраном. Он полностью функциональный, а изображение хорошо видно даже на светлом фоне. Об этой модели известно, что она не выйдет в массовое производство, однако может стать основой для других серийных устройств.