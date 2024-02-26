Samsung показала умное кольцо Galaxy Ring: как ИИ будет следить за носителями (видео)

Galaxy Ring может стать более удобной заменой смарт-часам и фитнес-браслетам для того, чтобы мониторить состояние здоровья.

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Компания Samsung представила умное кольцо Galaxy Ring на выставке техники Mobile World Congress (MWC 2024) в Барселоне, Испания. Об этом сообщает сайт PCMag.

Устройство Samsung будет отслеживать основные показатели организма, такие как пульс, температура тела и тому подобное. Работая в координации со смартфонами Samsung или умными часами, кольцо Samsung предоставит многим более удобный формфактор по сравнению с фитнес-трекерами, которые носят на руке.

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"Galaxy Ring предложит пользователям совершенно новый способ упростить повседневное самочувствие, предоставляя им больше понимания и больше способов понять себя днем и ночью. Благодаря Galaxy Ring пользователи могут получать непревзойденный опыт на каждом шагу своего оздоровительного путешествия, и все это происходит в сочетании с широким видением Samsung для более связанной, интегрированной и безупречной цифровой платформы оздоровления", — говорится в заявлении главы Samsung, доктора Хона Пака.

Стенд Samsung Galaxy Ring на MWC 2024 Фото: The Verge

Samsung не предоставила подробностей относительно аппаратного обеспечения кольца — в Барселоне журналистам предложили только прототипы. Гаджет будет доступен в золотом и серебристом цветах, с низким профилем, который предназначен для длительного ношения.

В работе Samsung Galaxy Ring сыграет определенную роль искусственный интеллект. Компания будет использовать данные, полученные от 64 миллионов пользователей, чтобы помочь создать новые инструменты для управления здоровьем.

Накануне выставки журналистка The Verge Эллисон Джонсон получила немного времени с прототипом кольца Galaxy Ring: оно оказалось очень легким и удобным. Золотой вариант органично сочетался с цветом обручального кольца на пальце, форма кольца слегка вогнутая. Эллисон говорит, что Galaxy Ring может быть более удобным вариантом для тех, кому не очень приятно надевать браслет или часы во время сна для мониторинга. Журналистам не предоставили возможности протестировать устройства — только оценить физические возможности прототипов.

Умное кольцо Samsung Galaxy Ring Фото: Samsung

Кольцо доступно в трех цветах: платиново-серебряном, керамически-черном и золотом. Каждый цвет предлагается в размерах от 5 до 13. Samsung отмечает, что конечный продукт может быть изменен. Компания не раскрыла дату выпуска или цену Galaxy Ring, но по неофициальным данным сайта Wccftech, кольцо может быть выпущено на втором крупном событии Unpacked, которое должно состояться в июле или августе этого года.

Новые возможности искусственного интеллекта ранее получили и смартфоны Samsung Galaxy S24. Функция Live Translate послужит в качестве синхронного переводчика, Note Assist поможет структурировать тексты, а Transcript Assist способна превратить речь в текст.