ИИ вывел смартфоны Samsung на новый уровень: представлены Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra (видео)

Новая линейка смартфонов работает на базе нейросети, что во много раз повышает функционал устройств и дает пользователю огромные возможности при работе с текстом, фото, видео.

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17 января 2024 года Samsung в рамках мероприятия Galaxy Unpacked представила новые смартфоны линейки Galaxy: S24, S24+ и S24 Ultra. Все три модели имеют функции, работающие на основе искусственного интеллекта (ИИ) — Galaxy AI. Подробности раскрыли в официальной видеопрезентации.

Как работают ИИ-смартфоны от Samsung

ИИ-модель Samsung Galaxy AI делает смартфоны еще "умнее", а их использование — еще проще. Так, например, функция Live Translate послужит юзеру в качестве синхронного переводчика. Она способна переводить, как тексты, так и разговор, при чем в режиме реального времени. Во время звонка вы можете говорить с иностранцем на родном языке — Live Translate все объяснит вашему абоненту (переведенный текст будет отображаться на экране его смартфона). Более того, устройство даже выберет тон общения при помощи Chat Assist. Писать сообщения или заметки на 13-ти разных языках позволяет клавиатура, т.к. ИИ встроен и в нее.

Note Assist поможет структурировать ваши тексты, укажет на важные или проблемные места, исправит ошибки. Журналисты наверняка оценят работу Transcript Assist, который способен преобразовать речь в текст, даже если на записи говорят несколько человек одновременно. Это возможно благодаря технологии Speech-to-Text. Отметим, что инсталлировать сторонние приложения не нужно, т.к. нейросеть справится со всеми выше перечисленными задачами сама.

Но это еще не все. Функционал Galaxy AI работает и в качестве редактора фото. ИИ удалит ненужные объекты, выровняет кадр, изменит композицию так, чтобы снимок получился идеальным. Кроме рекомендаций и инструментов редактирования нейросеть располагает и "Генеративным редактором", который служит в качестве ретушера, например, может дорисовать фон. А инструмент Instant Slow-mo отвечает за плавность видеоряда.

Samsung презентует ИИ-смартфоны Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra

Технические характеристики смартфонов Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra

Мы уже упоминали о некоторых технических характеристиках новинок Samsung в предыдущих публикациях. А в этом материале расскажем о них подробнее.

Смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra

Модель Galaxy S24 Ultra работает на базе чипа Snapdragon 8 Gen 3 с частотой до 3,3 ГГц. Система охлаждения получила испарительную камеру почти в 2 раза большую, чем у Galaxy S23 Ultra. По словам разработчиков, это позитивно повлияло на производительность устройства. Объем оперативной памяти составляет 12 Гб, постоянной — 256, 512 Гб и 1 Тб. На борту имеется также экран Dynamic AMOLED 2X с частотой 120 Гц, диагональю 6,8 дюймов и с разрешением 3088×1440 пикселей.

На задней панели смартфона Galaxy S24 Ultra расположены 4 камеры: главная 200 Мп, широкоугольная 12 Мп, камера с телеобъективом с 3-кратным оптическим зумом 10 Мп, камера с 5-кратным зумом и Quad Bayer-сенсором 50 Мп. Напомним, что у старшей модели были только 3 камеры — на 200, 10 и 12 Мп. Фронтальная камера — 12 Мп.

Аккумулятор новинке достался от старшей модели — емкостью 4855 мАч. Есть поддержка проводной зарядки мощностью до 45 Вт, но в комплект поставки она не входит. Работают все системы на основе ОС Android 14. Корпус базируется на титановой раме. Есть поддержка Wi-Fi 7.

ИИ-смартфоны Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra Фото: gsmarena.com

Смартфоны Samsung Galaxy S24 и Galaxy S24+

Модели Galaxy S24 и Galaxy S24+ оснащены чипами Samsung Exynos 2400 (10 ядер) с частотой до 3,2 ГГц. Объем памяти у моделей не сильно отличается. Galaxy S24 обладает 8 Гб "оперативки" и 128, 256 или 512 Гб на накопителе, а Galaxy S24+ имеет 12 Гб оперативной памяти и 256 или 512 Гб постоянной. Есть поддержка Wi-Fi 6E.

Экраны у обоих смартфонов такие же, как и у флагмана — Dynamic AMOLED 2X с частотой 120 Гц. Отличаются только размеры. Бюджетный Galaxy S24 получил 6,2-дюймовый дисплей (2340×1080 пикселей), а "середнячок" Galaxy S24 плюс — 6,7-дюймовый экран (3088×1440 пикселей).

Камеры у Galaxy S24 и S24+ точно такие же, как и у их предшественников S23: главная камера на 50 Мп, широкоугольная на 12 Мп, а телевик на 10 Мп. Фронтальные камеры — 12 Мп.

Новинки Galaxy S24 и S24+ получили более мощные аккумуляторы, чем предыдущие модели: 4000 мА·ч и 4900 мА·ч соответственно. Корпуса этих телефонов скрепляет алюминиевая рама.

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Важные новшества линейки Galaxy S24 и цены

Все три смартфона линейки Galaxy S24 располагают ИИ-алгоритмом ProVisual, который отвечает за высокое качество видео- и фотосъемки "начиная от создания снимка и заканчивая его публикацией в соцсетях", как утверждают представители Samsung.

Важной отметить, что смартфоны Galaxy S24 будут поддерживать обновления ОС Android в течение 7-ми лет, то есть вплоть до версии 21, но с условием, что Google будет выпускать новые версии операционной системы ежегодно.

Согласно ресурсу Hotline, в Украине смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra можно купить по цене от 57 999 грн до 71 999 грн.

Телефон Galaxy S24+ продается по цене от 46 999 грн до 50 999 грн.

Модель Galaxy S24 обойдется в 37 999 грн.

Официально в продажу смартфоны поступят 31 января.

Ранее мы сообщали о том, что Galaxy S24 Ultra совершит огромную революцию в смартфонах. Ранний запуск Galaxy S24 позволит Samsung завоевать большую долю рынка и увеличить продажи, обогнав ИИ-смартфоны Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro.