Samsung показала розумний перстень Galaxy Ring: як ШІ слідкуватиме за носіями (відео)

Galaxy Ring може стати більш зручною заміною смарт-годинникам і фітнес-браслетам для того, щоб моніторити стан здоров'я.

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Компанія Samsung представила розумний перстень Galaxy Ring на виставці техніки Mobile World Congress (MWC 2024) в Барселоні, Іспанія. Про це повідомляє сайт PCMag.

Пристрій Samsung відстежуватиме основні показники організму, такі як пульс, температура тіла тощо. Працюючи в координації зі смартфонами Samsung або розумними годинниками, перстень Samsung надасть багатьом більш зручний формфактор у порівняні з фітнес-трекерами, як носять на руці.

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"Galaxy Ring запропонує користувачам абсолютно новий спосіб спростити повсякденне самопочуття, надаючи їм більше розуміння та більше способів зрозуміти себе вдень і вночі. Завдяки Galaxy Ring користувачі можуть отримувати неперевершений досвід на кожному кроці своєї оздоровчої подорожі, і все це відбувається в поєднанні з ширшим баченням Samsung для більш пов’язаної, інтегрованої та бездоганної цифрової платформи оздоровлення", — йдеться у заяві голови Samsung, доктора Хона Пака.

Стенд Samsung Galaxy Ring MWC 2024 Фото: The Verge

Samsung не надала подробиць щодо апаратного забезпечення персня — у Барселоні журналістам запропонували лише прототипи. Гаджет буде доступний у золотому та сріблястому кольорах, з низьким профілем, який призначений для тривалого носіння.

У роботі Samsung Galaxy Ring зіграє певну роль штучний інтелект. Компанія використовуватиме дані, отримані від 64 мільйонів користувачів, щоб допомогти створити нові інструменти для управління здоров’ям.

Напередодні виставки журналістка The Verge Эллисон Джонсон отримала трохи часу з прототипом каблучки Galaxy Ring: вона виявилася дуже легкою та зручною. Золотий варіант органічно поєднувався з кольором обручки на пальці, форма персня є злегка увігнутою. Еллісон каже, що Galaxy Ring може бути більш зручним варіантом для тих, кому не дуже приємно надягати браслет або годинник під час сну для моніторингу. Журналістам не надали можливості протестувати пристрої — лише оцінити фізичні можливості прототипів.

Розумна каблучка Samsung Galaxy Ring Фото: Samsung

Перстень доступна в трьох кольорах: платиново-срібному, керамічно-чорному та золотому. Кожен колір пропонується в розмірах від 5 до 13. Samsung наголошує, що кінцевий продукт може бути змінений. Компанія не розкрила дату випуску або ціну Galaxy Ring, але за неофіційними даними сайту Wccftech, каблучка може бути випущена на другій великій події Unpacked, яка має відбутися в липні або серпні цього року.

Нові можливості штучного інтелекту раніше отримали й смартфони Samsung Galaxy S24. Функція Live Translate послужить як синхронний перекладач, Note Assist допоможе структурувати тексти, а Transcript Assist здатна перетворити мовлення на текст.