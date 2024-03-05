Instagram добавил секретную функцию в сообщениях: как найти, разблокировать и пользоваться

Некоторые уже оценили и одобрили обновление cоциальной сети, особенно необычную игру, но у некоторых она не работает.

Социальная сеть Instagram запустила игру, в которой нужно постоянно поддерживать смайлик "на весу". Геймплей напоминает Pong или Breakout, пишет издание The Sun.

Чтобы найти игру, отправьте смайлик в Директ Instagram. Затем просто нажмите на него, и вы перенесетесь в скрытую игру. Вам необходимо будет поддерживать движущийся смайлик "в воздухе", и чем выше будет его скорость, тем сложнее будет балансировать.

Некоторые пользователи Instagram уже обсудили новинку на Reddit. И пока одни хвастались своими высокими баллами, другие жаловались, что не могут активировать игру.

"У меня не работает", — сообщил один разочарованный пользователь, а другой добавил: "Вчера все работало, но сегодня, когда я хотел показать игру одному из моих друзей, она больше не работала".

Неясно, насколько широко распространилась игра, но журналистам The U.S. Sun удалось запустить ее на нескольких устройствах. Если вы не можете получить доступ к геймплею, стоит посмотреть, есть ли какие-либо обновления для Instagram в Apple App Store для iOS или в Google Play Store для Android. Установив обновления, попробуйте запустить игру снова. Но если и после этого она не заработает, возможно, она пока не доступна в вашем регионе.

Meta также представила набор новых функций для личных сообщений в Instagram, пишет Gizchina. Например, появилась функция "Редактировать сообщения". Нажав на сообщение, в выпадающем меню выберите опцию "Изменить", чтобы исправить текст.

Есть также возможность "Закрепить чаты" для быстрого доступа. Теперь пользователи могут закреплять до трех групповых или индивидуальных чатов в верхней части папки "Входящие", что упрощает навигацию и обеспечивает быстрый доступ к часто используемым беседам. Чтобы закрепить чат, пользователи могут провести пальцем влево или нажать и удерживать чат, а затем выбрать "Закрепить". Эта функция обеспечивает удобный способ расставить приоритеты и организовать важные разговоры.

Кроме того, теперь пользователи могут контролировать свои уведомления о прочтении с помощью опции "Переключить уведомления о прочтении". Эта функция позволяет решать, отображать ли уведомления о прочтении для всех чатов или только для определенных. Пользователи могут настроить этот параметр в настройках своей учетной записи в разделе "Сообщения и ответы на истории".

Сохранять и использовать любимые стикеры стало удобнее благодаря возможности сохранять их в личных сообщениях. Пользователи могут просто нажать и удерживать наклейку, чтобы сохранить ее для быстрого доступа в будущих разговорах.

А еще пользователи могут персонализировать чаты, выбирая такие темы, как "Любовь" (скоро будет анимирована), "Леденец", "Аватар: Последний маг воздуха" и другие.

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