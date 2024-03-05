"Решили проблему": в Meta объяснили сбой техническими аспектами

В компании подтвердили, что сегодня из-за технических проблем у пользователей возникли трудности с доступом к некоторым сервисам.

Технические проблемы в работе Instagram и Facebook уже решили. Об этом сообщил представитель Meta Энди Стоун в заметке в сервисе микроблогов X.

Он отметил, что сегодня из-за технических преград у пользователей возникли трудности с доступом к некоторым сервисам компании. По его словам, проблему пытались решить как можно быстрее для всех, кого она коснулась.

"Приносим извинения за возможные неудобства", — заявил Стоун.

Сбой в Facebook и Instagram 5 марта

Примерно в 17:30 по киевскому времени 5 марта произошел массовый сбой в работе Facebook, Instagram. По данным детектора сбоев и жалоб DownDetector с проблемами также столкнулись пользователи Youtube, X (Twitter), Google и других сервисов.

Социальная сеть Threads фактически полностью не работала. При открытии приложения отображала сообщение об ошибке "Извините, что-то пошло не так. Попробуйте снова". При этом мессенджер WhatsApp, который также принадлежит Meta, якобы все еще работает.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров прокомментировал сбой в работе социальных сетей Instagram и Facebook, который произошел 5 марта. По его словам, эти соцсети не работали, миллионы людей использовали Telegram. Дуров также заявил, что в прошлом году мессенджер Telegram суммарно был недоступен лишь 9 минут из 525 600 минут года.

Напомним, 5 марта масштабный сбой произошел в приложении для государственных услуг "Дія". При запуске приложения и попытке авторизации появлялось сообщение: "К сожалению, произошла ошибка" и кнопка "Попробовать еще", нажатие на которую не давало результатов.