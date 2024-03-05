Масштабный сбой в интернете "положил" Facebook, Instagram, Threads и другие онлайн-сервисы

Пользователей Facebook выбросило из сети, Instagram работает плохо, Threads не работает вообще, могут быть проблемы у других сервисов. В Верховной Раде предполагают, что причина в повреждении кабелей в Красном море.

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У пользователей социальных сетей Facebook, Instagram и Threads возникли проблемы во всем мире. Об этом сообщает сайт The Verge.

Три социальных платформы, принадлежащие Meta, не работают у многих пользователей. Похоже, массовый сбой начался примерно в 17:30 по киевскому времени. Facebook "выбрасывает" пользователей из их учетных записей, и они не могут вернуться обратно после ввода пароля. Некоторые пользователи Instagram не могут обновить свои каналы. Другие же могут обновить ленту в Instagram, однако истории и комментарии не загружаются.

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Социальная сеть Threads фактически полностью не работает. При открытии приложения отображается сообщение об ошибке "Извините, что-то пошло не так. Попробуйте снова". При этом мессенджер WhatsApp, который также принадлежит Meta, будто все еще работает.

По данным детектора сбоев и жалоб DownDetector проблемы также имеют пользователи Youtube, X (Twitter), Google и других сервисов и социальных сетей. Причины сбоя пока неизвестны.

Сбой в интернете Фото: DownDetector

"Мы знаем о проблеме, которая влияет на вход в Facebook. Наши инженерные команды активно пытаются решить проблему как можно скорее", — прокомментировали ситуацию в Meta.

В Верховной Раде в неполадках подозревают деятельность йеменских хуситов. Об этом говорит Александр Федиенко, председатель подкомитета Верховной Рады по вопросам кибербезопасности.

"Последствия вмешательства в работу кабельных сетей. Судя по этому анализу, наблюдаются проблемы на доступе ко всем известным популярным ресурсам. Связано ли это с кабелями которые повредили хуситы я пока не могу сказать. Но конечно после повреждения общая емкость к сервисам, значительно ухудшилась", — прокомментировал народный депутат.

Напомним, сегодня стало известно, что в Красном море повреждены четыре подводных телекоммуникационных кабеля, которые соединяют Европу, Азию и Африку. Уничтожение кабелей в Красном море произошло через несколько недель после того, как официальное правительство Йемена предупредило о возможности нападения повстанцев-хуситов на кабели. Пока точно не известно, что именно вывело из строя кабели, однако атаки хуситов на суда в Красном море продолжаются.