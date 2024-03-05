Масштабний збій в інтернеті "поклав" Facebook, Instagram, Threads та інші онлайн-сервіси

Користувачів Facebook викинуло з мережі, Instagram працює погано, Threads не працює взагалі, можуть бути проблеми в інших сервісів. У Верховній Раді припускають, що причина у пошкодженні кабелів у Червоному морі.

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У користувачів соціальних мереж Facebook, Instagram та Threads виникли проблеми в усьому світі. Про це повідомляє сайт The Verge.

Три соціальних платформи, що належать Meta, не працюють в багатьох користувачів. Схоже, масовий збій почався приблизно о 17:30 за київським часом. Facebook "викидує" користувачів із їхніх облікових записів, і вони не можуть повернутися назад після введення пароля. Деякі користувачі Instagram не можуть оновити свої канали. Інші ж можуть оновити стрічку в Instagram, проте історії та коментарі не завантажуються.

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Соціальна мережа Threads фактично повністю не працює. Під час відкриття програми відображається повідомлення про помилку "Вибачте, щось пішло не так. Спробуйте знову". При цьому месенджер WhatsApp, який також належить Meta, ніби все ще працює.

За даними детектора збоїв та скарг DownDetector проблеми також мають користувачі Youtube, X (Twitter), Google та інших сервісів і соціальних мереж. Причини збою поки невідомі.

Збій в інтереті Фото: DownDetector

"Ми знаємо про проблему, яка впливає на вхід у Facebook. Наші інженерні команди активно намагаються розв'язати проблему якомога швидше", — прокоментували ситуацію У Meta.

У Верховній Раді у негаразді підозрюють діяльність єменських хуситів. Про це каже Олександр Федієнко, голова підкомітету Верховної Ради з питань кібербезпеки.

"Наслідки втручання у роботу кабельних мереж. Судячи з цього аналізу, спостерігаються проблеми на доступі до всіх відомих популярних ресурсах. Чи повʼязано це з кабелями які пошкодили хусіти я поки не можу сказати. Але звісно після пошкодження загальна ємність до сервісів, значно погіршилась", — прокоментував народний депутат.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що у Червоному морі пошкоджено чотири підводні телекомунікаційні кабелі, які з'єднують Європу, Азію та Африку. Знищення кабелів у Червоному морі сталося за кілька тижнів після того, як офіційний уряд Ємену попередив про можливість нападу повстанців-хуситів на кабелі. Наразі точно не відомо, що саме вивело з ладу кабелі, проте атаки хуситів на судна у Червоному морі тривають.