У додатку "Дія" стався масштабний збій: як українцям скористатися онлайн-послугами

Громадяни України не можуть скористатися додатком, щоб відкрити необхідні цифрові документи, це варто враховувати при плануванні своїх справ.

Related video

5 березня у додатку для державних послуг "Дія" стався масштабний збій. Кореспондент Фокусу переконався у цьому, спробувавши відкрити його.

При запуску додатку і спробі авторизації з'являється повідомлення: "На жаль, сталася помилка" і кнопка "Спробувати ще", натискання на яку не дає результатів. При перевстановленні додатку проблема не зникає.

Повідомлення про помилку у додатку "Дія" Фото: Скриншот

Таким чином користувачі "Дії" не можуть скористатися послугами або цифровими документами у мобільному додатку. Однойменний веб-портал для державних послуг при цьому працює у звичайному режимі, за необхідності українці можуть скористатися ним, відкривши у браузері свого смартфона.

Державне підприємство "Дія" і Міністерство цифрової трансформації, відповідальне за його роботу, поки ніяк не прокоментували збій.

У лютому застосунок "Дія" перестав працювати через Нацвідбір на Євробачення-2024. Система не витримала великого напливу користувачів під час голосування за претендентів.

Писали також, що Мінцифри планує зробити код "Дії" відкритим, щоб доступ до нього могли отримати розробники з усього світу. Міністр Михайло Федоров запевнив, що безпеці даних українців через це нічого не загрожує.