Мінцифри розкриє код "Дії" всьому світу: як це вплине на безпеку даних українців

За словами міністра Михайла Федорова, іноземні розробники зможуть побачити, як працює українська "Дія".

Related video

Міністерство цифрової трансформації планує в лютому 2024 року відкрити код застосунку "Дія" для іноземних розробників. Про це віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров розповів в ефірі національного телемарафону.

Він підкреслив, що особисті дані українців залишатимуться конфіденційними. Федоров зазначив, що відкритий код для іноземних розробників демонструватиме якість написання та логіку роботи застосунку з даними.

"Розгорнувши у себе код, звісно, ніхто не зможе отримати доступ до реєстрів. У рамках Open source створено тестові користувачі з імітацією отримання даних з реєстрів. І для безпеки захищені канали комунікації не будуть частиною відкритого коду", — пояснив Міністр Михайло Федоров.

За його словами, відкрити їхній код застосунку "Дія" планується в лютому поточного року.

"Це з точки зору відкритості, прозорості та технологічності взагалі дуже важливий крок. Ми над ним довго працювали. І в "Дії" буде відкритий код. Тобто розробники з усього світу зможуть подивитися, як працює "Дія", — сказав він.

У "Дії" з'являться нові функції

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров оголосив, що незабаром на порталі "Дія" планується запуск онлайн-реєстрації шлюбу.

"Можна буде просто одружитися на "Дії" по відео. Я не буду робити спойлер, але там буде багато цікавих елементів цього процесу. І це також буде унікально для всього світу. І це дасть змогу нашим військовим одружуватися по суті на дистанції", — сказав він.

Крім того, згідно з його заявою, у планах також впровадження кабінету пацієнта, який забезпечить швидкий доступ до інформації про запис до лікаря, рецепти та інші аспекти медичного обслуговування.

Нагадаємо, що, коли було відкрито голосування за конкурсантів на Нацвідборі, у застосунку "Дія" стався збій. Користувачі повідомляли, що помилка вискакувала під час спроби підтягнути послуги.