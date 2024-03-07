"Раньше у россиян было в 5 раз больше": бойцы назвали соотношение FPV-дронов в ВСУ и РФ

Беспилотник не может полностью заменить артиллерийскую систему. Однако эти виды вооружения могут успешно дополнять друг друга, говорит офицер Олесь Маляревич 92-й бригады.

Ситуация с наличием ударных дронов-камикадзе в Силах обороны улучшилась. Об этом "Эспрессо" сказал заместитель командира батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Олесь Маляревич.

По его словам, его бригада сейчас продолжает находиться южнее Бахмута в районе Клещеевки, Андреевки, Часового Яра в активной обороне.

"Сейчас ситуация действительно очень напряженная. Враг штурмует 24/7 наши позиции, но тактических успехов нет. С FPV-дронами уже ситуация улучшилась. Раньше у россиян было в пять раз больше дронов, сейчас где-то один к трем. Нас активно поддерживают украинские компании, друзья, донаты. Государство тоже начало закупать больше FPV, если за прошлый год мы получили только 300 дронов от государства, то в этом году уже гораздо больше", — отметил Маляревич.

Он отметил, что дрон не может полностью заменить артиллерию, но они могут успешно дополнять друг друга.

"За количеством дронов не надо гнаться, надо выкупать только те, что действительно летают. Есть много бизнесменов, которые пытаются завести из Китая дроны и продать, а потом все это лежит и не летает, и нам приходится докручивать. Мы такие дроны не получаем потому, что знаем какие нам дроны надо. Нужно спрашивать у подразделений технические характеристики, и поставлять им именно то, что летает на их оттенке фронта потому, что каждый оттенок отличается друг от друга", — добавил Маляревич.

Напомним, что российские оккупанты жалуются на потерю большого количества FPV-дронов из-за собственных же средств радиоэлектронной борьбы на Авдеевском направлении. Из-за этого около 60% российских дронов-камикадзе не достигают целей и просто теряются на поле боя.

Ранее сообщалось, что СБУ испытала новый морской дрон "Авдеевка". Модернизированный дрон СБУ Sea Baby стал более маневренным и способным нести различные виды вооружений, чтобы уничтожать цели не только на воде, но и на суше.