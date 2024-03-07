Ударит там, где не достанет артиллерия: "секретный" дрон для ВСУ прошел испытания (видео)

Новый БПЛА может залететь в тыл российским войскам на 30 км и нести 30 кг боевой нагрузки. Совершенствовать аппарат помогают военные.

Юрий Голик, совладелец сети коворкингов Creative States и основатель компании по производству таких известных дронов, как STING и SpyGun, заявил о тестировании нового БПЛА. Видео с летных испытаний он опубликовал в Фейсбуке.

Прототип нового дорна-камикадзе был заснят на видео в ходе тестовых полетов на полигоне. По словам Юрия Голика, устройство может преодолевать расстояние в 20-30 км и уничтожать цели там, куда не достает артиллерия.

"Связь управления работает, несмотря на воздействие средств радиоэлектронной борьбы врага. Видео на альтернативной частоте. Диапазон связи составляет 50 км. Максимальная боевая нагрузка 3 кг", — уточнил Юрий в своем посте.

Юрий Голик отметил, что на данный момент инженеры из его команды разрабатывают собственную конструкцию корпуса беспилотника, но чтобы не тратить время, для прототипа позаимствовали дизайн у коллег из Днепра. Судя по видео, прототип дрона имеет форм-фактор летающее крыло и запускается с катапульты, довольно быстро набирая скорость и высоту. Ни название, ни другие характеристики модели пока не раскрываются.

"Благодарим коллег за сотрудничество. Хорошо, когда разработчики и военные работают в тандемах, помогают друг другу. У нас складываются очень хорошие отношения с коллегами, которые работают на результат и для достижения цели. Она у нас одна", — подчеркнул предприниматель.

Ранее мы сообщали о том, что найден революционный способ управления БПЛА при помощи рации. Беспилотники теперь понимают голосовые команды при помощи новой технологии Anura на основе искусственного интеллекта. Ее уже опробовали на военном коптере Teal 2 ISR.

Также писали, что в США создали дрон за $500, неуязвимый для "глушилок" РФ, который заинтересовал спецслужбы Украины. БПЛА работает по тому же принципу, что и система наведения крылатой ракеты Tomahawk, используя хитрый трюк с камерой.