Украинский мощный дрон Sky Destroyer расстреляет оккупантов с высоты: как он это будет делать

Разработчики обещают исключительную меткость благодаря собственным технологиям захвата цели и компенсации отдачи после выстрелов.

Октокоптер украинского производства Sky Destroyer может стать воздушной платформой для стрелкового оружия, которым можно будет управлять дистанционно. О проекте дрона рассказал один из его основателей Роман в интервью сайту ITC.ua.

Дрон повышенной грузоподъемности с восемью двигателями будет весить около 50-60 кг и летать около часа со скоростью до 90 км/ч. Его основная задача — дистанционно, но и безопасно для оператора и самой платформы применять разнообразное стрелковое оружие (пулеметы, автоматы, пулеметы, легкие гранатометы), которое крепится к подвесу. При этом платформа является многофункциональной и может доставлять разнообразную нагрузку до 10 кг. На платформе Brave Inventors стадия проекта пока обозначена как "Идея".

Поражение из оружия будет происходить с высокой вероятностью, Роман говорит, что оно практически гарантировано. Оружие на подвесе получит подвижное наведение, прицеливание будет происходить автоматически, с помощью оптики, при этом видео будет стабилизироваться. Таким образом Sky Destroyer сможет попасть в движущиеся объекты.

"Если вы стреляете из стрелкового оружия, на одного человека можно потратить 10 и более патронов. Благодаря мощному приближению в камере можно увидеть, попали ли вы во врага. По расчетам, Sky Destroyer сможет вести достаточно точную и кучную стрельбу с расстояния около 300 метров. Я не уверен, что даже опытный пулеметчик сможет дать такие результаты", — рассказывает разработчик о стрелковых возможностях платформы

Роман работал программистом, а сейчас, с целью помочь победе, является ведущим инженером по компьютерным системам на государственном предприятии. Также в команде есть научный сотрудник Львовской политехники, военный одного спецподразделения и студент факультета кибербезопасности ЛНУ. Команда занимается проектом в свободное время.

Изначально разработчики планировали применить четыре двигателя, опыт военных подсказал, что подобные большие дроны неустойчивы на ветру. Чтобы противостоять атмосферным движениям, нужно иметь мощную подъемную силу, которую в состоянии дать восемь двигателей.

Коллектив уже разработал передачу телеметрии, обход РЭБ и другие детали, для этого удалось найти интересные решения. Самым сложным моментом в разработке Роман считает компенсацию отдачи оружия. Ее надо растянуть во времени для стабилизации БПЛА. Но команда смогла рассчитать необходимые физические детали и сейчас работает над механизмом поглощения отдачи.

Когда энтузиасты создали готовый проект на бумаге, они перешли к практической реализации. Это требует средств, разработчики обратились к платформе Brave inventors. Проект прошел серьезный отбор и получил положительные отзывы экспертов. Конечную стоимость дрона разработчик примерно оценил в 18 тысяч долларов США, при этом только компоненты стоят 10 тысяч долларов.

Недавно одобрение военных и утверждение Минобороны получил украинский дрон-бомбардировщик Hummel. Этот беспилотный многоразовый квадрокоптер уже прошел испытания и сейчас находится на стадии кодификации по стандартам НАТО. Он способен переносить груз до 2 кг на расстояние до 20 км.