Государство дает больше дронов, а "Баба-Яга" спасает жизни: комбат ВСУ о ситуации на фронте

Военные подразделения все еще очень зависят от волонтеров, особенно в отношении поставок ударных FPV-дронов, хотя испытывают положительные изменения по сравнению с 2023 годом.

Обеспечение украинских военных беспилотниками со стороны государства значительно улучшилось с началом 2024 года. Об этом и об особенностях работы дронов, которые российские оккупанты называют "Баба Яга" в интервью изданию NV.ua рассказал Юрий Федоренко, командир батальона ударных беспилотных летательных аппаратов "Ахиллес" 92 отдельной штурмовой бригады имени Ивана Сирко.

По его словам, на текущий момент подразделение "Ахиллес" 60% дронов получает за счет государственного финансирования и еще 40% от негосударственных фондов, которые опираются на пожертвования украинцев. По сравнению с тем же периодом 2023 года соотношение значительно лучше: в прошлом году оно было 80:20 в пользу пожертвований и помощи из-за рубежа, государство предоставляло только 20%.

Как распределяются поставки дронов

Однако командир пилотов БПЛА предостерегает от ошибочных, по его мнению, принципов распределения снабжения. Неверным ему кажется принцип, когда технику выдают только тем подразделениям, которые уже эффективно выполняют боевые задачи. Успех использования БПЛА в условиях боя приходит именно с опытом, который формируется во время выполнения задач, как с успехами, так и с ошибками.

"Поэтому, если в подразделение, где организационная структура хорошая, но нет налета у пилотов, не выдавать средств БПЛА, так они никогда не будут летать. Это нужно осознавать", — считает Юрий.

Разница между участками фронта

Опытный пилот рассказал, что между различными участками фронта существует существенная разница в тактике применения БПЛА. так происходит в связи с работой радиоэлектронной борьбы российских оккупантов и другими факторами.

"Некоторые средства, которые очень эффективны на купянском направлении, не очень эффективны на бахмутском, и наоборот. Поэтому это постоянная динамичная работа, которая связана с коммуникацией между фронтом и производителями", — говорит командир.

Быстро меняются со временем и средства, которыми пользуются в бою подразделения БПЛА. Например, ночные бомберы, "то, что враги окрестили как дрон Баба-Яга", которые подразделение получало в начале 2023 года, существенно отличаются от тех, что есть сейчас. За год производитель настолько их модернизировал, что они стали грозным оружием, которое очень боится враг. Эти беспилотники несут мощный боеприпас, который пробивает и уничтожает укрытие россиян.

Какие дроны нужны ВСУ

Беспилотники выполняют два типа задач: разведка и поражение противника. Внутри этих типов тоже есть разновидности по функциональности.

"Для того, чтобы видеть, надо иметь разведывательные средства двух типов. Типа "крыло", который залетает достаточно далеко в глубину оперативного пространства противника, на территорию, которая временно оккупирована, и обнаруживает его перемещения, районы сосредоточения. А также коптерного типа — это Мавики. Топовые коптеры войны — Мавик и Мавик 3 Т — могут мониторить переднюю линию боевого соприкосновения и [залетать] на несущественное расстояние в глубину оперативного пространства противника", — объясняет Юрий Федоренко.

Возможность видеть врага в ночное время тоже является существенным преимуществом. Это дополнительная возможность уничтожения врага через корректировку артиллерии или посылки. В дневное время поражения преимущественно осуществляют FPV-дроны и ударные БПЛА типа "крыло". Последние летят дальше, чем FPV-дроны, и могут нарушить логистику в тылу российских оккупантов.

"В ночное время [работают] преимущественно огромные коптеры — "Баба Яга", как вы уже сказали. Я намеренно не говорю, какие производители, чтобы не выделять одного или другого, потому что многообразие достаточно большое внутри нашего государства. Относительно обеспечения. Ночные бомберы я в полной мере получаю за счет государства. Разведывательные средства типа "крыло" я получаю от государства на 60% — 60% выдает государство, 40% мы находим самостоятельно", — рассказывает командир батальона.

Подразделение "Ахиллес" использует около 1000 FPV-дронов в месяц. Здесь соотношение не в пользу государства: оно обеспечивает только 300 из них. Но это не так плохо: по состоянию на сентябрь 2023 года, их было всего 60, то есть 6%.

Также "Ахиллес" все еще ограничен в составляющих к дронам — значительная часть их поступает из европейских стран и Китая. Китай так или иначе ограничивает поставки компонентов в Украину, приходится добывать их непрямыми путями. С точностью до наоборот обстоят дела в РФ — в комплектующих к дронам нет недостатка. Поэтому в Украине сейчас активно занимаются их замещением на европейские.

Как "Баба Яга" спасает жизни

Кроме боевых задач, большие ночные бомбардировщики выполняют важную функцию, о которой мало говорят: обеспечивают доставку необходимых припасов на передовую. Когда пехотинцам нужно пополнить припасы на передовой — они загружаются на ночные дроны и доставляется на передний край, что сохраняет жизни украинских военных.

Недавно об особенностях дрона "Баба Яга" рассказали пилоты 108-й бригады ТРО Днепропетровской области. В отличие от пилотов обычных FPV-дронов, операторы "Бабы Яги" долгое время работают небольшой командой и берегут беспилотник. Конкретный дрон для военных как родной. Они рисковали жизнью, чтобы спасти БПЛА из тяжелых условий. Ударный дрон обслуживают пилот, штурман и техник. за боеприпасы отвечают саперы подразделения. Большинство они делают из обычных, каких-то специальных снарядов для сбросов с дрона у команды нет.