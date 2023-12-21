Шумно летят и все уничтожают: в сети показали работу экипажа ударных дронов "Баба Яга" (видео)

Сельскохозяйственный дрон доносит 50 кг взрывчатки к позициям ВС РФ, рассказывается в фильме об операторах БПЛА. Россияне сначала насмехались над этими устройствами, а потом жаловались на потери.

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Подразделение ударных дронов ВСУ сбрасывает взрывчатку на российскую военную технику, которая находится неподалеку от линии фронта. В результате сбросов бронемашины ВС РФ полностью теряют боеспособность, поскольку у них отлетает башня и вырывает "с мясом" гусеницы. О деталях работы беспилотников, которые россияне назвали "Баба Яга", говорится в фильме студии "Вавилон-13", размещенном на Youtube.

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Авторы видео рассказали, что подразделение, которое они снимали, является уникальным для ВСУ. Ежедневно бойцы уничтожают десятки единиц техники ВС РФ по всей длине фронта. Оружие, которое используют, — это сельскохозяйственные дроны, которые переделали на боевые. В частности, устройства способны нести 50 кг взрывчатки, летят на высоте до 300 м со скоростью до 12 м/с.

Дрон, который ВСУ используют против ВС РФ Фото: Скриншот

Россияне в сети делились впечатлениями от встречи с этими беспилотниками — отдельные фрагменты есть в фильме об украинских бойцах. Указывается, что эти устройства "летят шумно, как ведьма Баба Яга". Заряда, который они сбрасывают на технику РФ, хватает для полного уничтожения бронемашин и грузовиков — последствия сбросов также есть на видео.

Бронемашина ВС РФ, которую взорвал дрон "Баба Яга" Фото: Скриншот Последствия сброса взрывчатки на технику ВС РФ Фото: Скриншот

Съемочная группа вместе с экипажем ударных дронов "Баба Яга" побывала на месте пуска, в штабе и в окопах. Один из бойцов рассказал, что до войны не имел никакого военного опыта — как и другие добровольцы, которые вошли в состав подразделения. Мужчина не хотел рассказывать о своих функциях, но все же признал, что из гражданского человека превратился в бортинженера.

Один из собеседников журналистов рассказал, что боевые беспилотники продолжают совершенствовать и они становятся еще более эффективными. Отметил, что в ВСУ вводятся инновации по стандартам НАТО. При этом армия НАТО на самом деле подобными устройствами даже не пользовалась.

Украинские дроны — детали

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вскоре ВСУ будут иметь 1 млн дронов, чтобы противостоять российским войскам.

Между тем западные журналисты побывали в штабе подразделения на берегу Черного моря. Подразделение оснащено 18 морскими дронами Magura, которые способны проплыть более 300 км до оккупированного Крыма.

Российское командование серьезно оценило угрозу от украинских морских дронов, свидетельствует расследование OSINT-аналитика. Исследования показали, что россияне в Крыму создали многоуровневую систему защиты от устройств, способных переплыть Черное море и врезаться в российские корабли.

Напоминаем, эксперты проанализировали компоненты, которые ВС РФ используются для изготовления управляемых авиабомб. При этом в последние недели враг нарастил использование этих снарядов, которыми бьет вдоль всей линии фронта.