Китай стремится избавиться от западных технологий к 2027 году: план воплощают уже два года

В 2022 году в Китае утвердили секретный "Документ 79" по избавлению от западных технологий, и за последнее время достиг успехов в его реализации. Китайские учреждения и компании почти избавились от западных программ.

С 2022 года Китай активно пытается вытеснить западные технологические компании из страны и заменить их отечественными альтернативами, и за два года достиг в этом значительных успехов. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Китай начал свою внутреннюю технологическую экспансию в 2022 году с секретного "Документа 79", инициативы, направленной на удаление западных технологических компаний из страны. С тех пор новый план Китая приводят в действие: например, местные производители заменили большинство западных поставщиков программного обеспечения.

К инициированному два года назад "Документу 79" допускали только высокопоставленных чиновников. Безопасность была настолько важной, что копии документа были запрещены. Инициатива, изложенная в "Документе 79", предусматривает замену иностранного программного обеспечения в ИТ-системах Китая до 2027 года, при этом государственные фирмы обязаны ежеквартально обновлять информацию о своем прогрессе в замене иностранного программного обеспечения отечественными альтернативами.

Через два года плоды "Документа 79" стали очевидными. За последние несколько лет рыночная доля Microsoft, HP и Cisco в Китае резко упала. В 2018 году HP имела 14,1% рынка Китая, но в 2023 году эта доля упала лишь до 4%. За последние пять лет доля Cisco на рынке сократилась вдвое до 8%. Китайские продажи Microsoft сегодня составляют лишь 1,5% от общих продаж компании.

Из-за новой доктрины большинство государственных учреждений в Китае сейчас покупают местные наработки, а не западные решения, даже если западные решения лучше. Это касается всех технологий: от программного обеспечения до аппаратных решений. Китайские клиенты, которые пять лет назад покупали серверы IBM, теперь запрашивают серверы китайского производства с использованием процессоров Huawei.

Коммуникационная платформа WeChat также следует этой тенденции и переносит свой хостинг и управление данными из Oracle, IBM и Microsoft в китайские компании, такие как Alibaba и Huawei, которые разработали собственные средства управления базами данных, чтобы заменить американские технологии.

Китайское программное обеспечение также развивается ускоренными темпами благодаря дополнительному спросу, к которому сейчас стремятся крупные китайские корпорации и китайское правительство. Как сообщается, KylnOS, китайскую операционную систему, теперь можно сравнить с Windows 7 десятилетней давности по популярности среди пользователей.

Китайские поставщики ПО впервые захватили половину китайского рынка стоимостью 6,3 миллиарда долларов в 2022 году. С тех пор тенденция только усилилась, то есть на подавляющем большинстве китайского технологического рынка сейчас доминируют отечественные решения. Если "Документ 79" будет полностью реализован, к 2027 году все государственные учреждения Китая будут использовать только китайские технологии.

Китай находится под санкциями США, но стремится преодолеть их с помощью собственных разработок. Ранее сообщалось, что Китай наращивает уровень процессорных технологий даже под санкциями. Согласно тестам, новые китайские процессоры отстают от американских примерно на три года, но разрыв сокращается. Чипы Huawei с собственными ядрами Huawei Taishan V120 имеют производительность на уровне ядер AMD Zen 3 2020 года выпуска.