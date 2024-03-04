США стравили компании Китая друг с другом: из-за санкций чипов на всех не хватает

Китайские технологические гиганты закрыли доступ к графическим процессорам Nvidia, и теперь более мелкие компании лишились возможности развивать свои ИИ-модели.

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Китай пытается помочь своим стартапам, работающим в области искусственного интеллекта (ИИ), потому что вычислительных мощностей на всех разработчиков не хватает. Виной всему — санкции США против технологического сектора Поднебесной, передает The Financial Times.

Местные власти обязались предоставить "компьютерные ваучеры" для субсидирования стартапов в области ИИ. Речь идет о компаниях, которые сталкиваются с ростом затрат на центры обработки данных (ЦОД) и с проблемой закупок важнейших чипов для ИИ-решений, разработанных западными странами. Ваучеры обычно будут стоить от 140 тыс. до 280 тыс. долларов США. Их можно использовать, чтобы получить временный доступ к вычислительным мощностям ЦОД для обучения и запуска больших языковых моделей (БЯМ), которые понимают и генерируют естественный язык и другой контент для выполнения широкого спектра задач.

Инсайдеры отрасли заявили, что такой шаг по оказанию помощи ИИ-стартапам был предпринят после того, как китайские компании, предоставляющие услуги облачных вычислений, расторгли контракты с китайскими же контрагентами, поскольку ужесточение санкций США побудило их закрыть доступ к своим графическим процессорам. Так поступили Alibaba, Tencent и ByteDance, ограничив аренду графических процессоров Nvidia и зарезервировав большую часть ИИ-чипов за собой и важными клиентами.

За последние два года США ужесточили доступ Китая к важнейшим ИИ-чипам, что побудило компании накапливать запасы, перепрофилировать игровые чипы Nvidia или покупать устройства на черном рынке, напомнило издание. Так, Alibaba Cloud передала большую часть передовых графических процессоров среди своих бизнес-подразделений, так как для компании приобретение высокопроизводительных чипов стало трудной задачей.

По мнению аналитиков, субсидии помогут решить проблему частично, так как с помощью ваучера можно преодолеть ценовой барьер, но он не поможет в условиях нехватки ресурсов. Источник сообщил The Financial Times, что Пекин вскоре развернет программу субсидирования компаний, использующих отечественные чипы, чтобы продемонстрировать выгоду от отказа от западных технологий.

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Китай также создает альтернативу ЦОД и облачным сервисам крупных технологических компаний. За последний год была создана сеть государственных дата-центров и онлайн-платформ, где компании, занимающиеся ИИ, могут арендовать вычислительные мощности. Один правительственный чиновник сказал, что ваучеры снизят вычислительные затраты компаний примерно на 40–50%, если они выберут государственные ЦОД.

Пекин одобрил как минимум 40 программ БЯМ для публичного использования, поэтому регулирующие органы вынуждены ускорить внедрение ИИ-технологий, делая для этого все возможное.

Ранее мы писали о том, что Индия вырвалась в лидеры экспортеров чипов в передовые страны, обогнав Китай. Аналитики отмечают, что с 2021 по 2023 годы доля индийского экспорта в США выросла с 2,51% до 7,65%, а в Великобритании — с 4,79% до 10% за тот же период.