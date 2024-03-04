США стравили компанії Китаю одна з одною: через санкції чипів на всіх не вистачає

Китайські технологічні гіганти закрили доступ до графічних процесорів Nvidia, тож тепер дрібніші компанії втратили можливість розвивати свої ШІ-моделі.

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Китай намагається допомогти своїм стартапам, які працюють у галузі штучного інтелекту (ШІ), тому що обчислювальних потужностей на всіх розробників не вистачає. Виною всьому — санкції США проти технологічного сектора Піднебесної, передає The Financial Times.

Місцева влада зобов'язалася надати "комп'ютерні ваучери" для субсидування стартапів у сфері ШІ. Йдеться про компанії, які стикаються зі зростанням витрат на центри обробки даних (ЦОД) і з проблемою закупівель найважливіших чипів для ШІ-рішень, розроблених західними країнами. Ваучери зазвичай коштуватимуть від 140 тис. до 280 тис. доларів США. Їх можна використовувати, щоб отримати тимчасовий доступ до обчислювальних потужностей ЦОД для навчання і запуску великих мовних моделей (ВММ), які розуміють і генерують природну мову та інший контент для виконання широкого спектра завдань.

Інсайдери галузі заявили, що такий крок з надання допомоги ШІ-стартапам було зроблено після того, як китайські компанії, що надають послуги хмарних обчислень, розірвали контракти з китайськими ж контрагентами, оскільки посилення санкцій США спонукало їх закрити доступ до своїх графічних процесорів. Так вчинили Alibaba, Tencent і ByteDance, обмеживши оренду графічних процесорів Nvidia і зарезервувавши більшу частину ШІ-чипів за собою та важливими клієнтами.

За останні два роки США посилили доступ Китаю до найважливіших ШІ-чипів, що спонукало компанії накопичувати запаси, перепрофілювати ігрові чипи Nvidia або купувати пристрої на чорному ринку, нагадало видання. Так, Alibaba Cloud передала більшу частину передових графічних процесорів серед своїх бізнес-підрозділів, оскільки для компанії придбання високопродуктивних чипів стало важким завданням.

На думку аналітиків, субсидії допоможуть розв'язати проблему частково, оскільки за допомогою ваучера можна подолати ціновий бар'єр, але він не допоможе в умовах браку ресурсів. Джерело повідомило The Financial Times, що Пекін незабаром розгорне програму субсидування компаній, що використовують вітчизняні чипи, щоб продемонструвати вигоду від відмови від західних технологій.

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Китай також створює альтернативу ЦОД і хмарним сервісам великих технологічних компаній. За останній рік було створено мережу державних дата-центрів і онлайн-платформ, де компанії, що займаються ШІ, можуть орендувати обчислювальні потужності. Один урядовий чиновник сказав, що ваучери знизять обчислювальні витрати компаній приблизно на 40-50%, якщо вони виберуть державні ЦОД.

Пекін схвалив щонайменше 40 програм ВММ для публічного використання, тож регулювальні органи змушені прискорити впровадження ШІ-технологій, роблячи для цього все можливе.

Раніше ми писали про те, що Індія вирвалася в лідери експортерів чипів у передові країни, обігнавши Китай. Аналітики зазначають, що з 2021 по 2023 роки частка індійського експорту до США зросла з 2,51% до 7,65%, а до Великої Британії — з 4,79% до 10% за той самий період.