У США створили світлові чипи Envise і навчилися об'єднувати їх для підвищення потужності: що це дасть

Американські інженери запевняють, що нову технологію можна вже зараз впровадити на заводах із виробництва напівпровідників без значних зусиль.

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Американська компанія Lightmatter розробили технологію Passage та чип Envise, які використовують не тільки електроенергію, а й світло для обробки і передачі даних. Ці пристрої будуть застосовані для додатків штучного інтелекту і хмарних обчислень, пише сайт Interesting Еngineering.

Дослідники зосередилися на розв'язанні двох фундаментальних проблем: методів зв'язку між чіпами і методами проведення розрахунків за допомогою штучного інтелекту (ШІ). У підсумку вони розробили чип під назвою Envise, що поєднує різні аспекти обчислень: електрони відповідають за пам'ять, а фотони — за матричні множення, які використовуються під час роботи моделей глибокого навчання.

За допомогою фотоніки можна виконувати кілька розрахунків одночасно, оскільки дані приймаються в декількох світлових спектрах. Так, в одному кольорі можна сфотографувати собаку, в іншому кольорі можна зробити фотографію кота, у третьому — дерева. Процесор легко обробить усі три зображення одночасно, не витративши при цьому величезної кількості енергії та часу. Також завдяки унікальним властивостям Envise унеможливлюється застосування додаткової електроніки під час роботи ШІ-алгоритмів.

Компанія також випустила Passage — пристрій, що зв'язує процесори, використовуючи переваги світла для мінімізації затримок і збільшення пропускної спроможності, подібно до того, як це роблять оптоволоконні кабелі для передачі даних на великі відстані. За словами розробників, нова технологія дасть змогу кільком процесорам функціонувати як один великий чип розміром із цілу кремнієву пластину. Passage можна використовувати для оптимізації роботи серверів, що підтримують хмарні обчислення і системи ШІ, такі як ChatGPT.

Lightmatter співпрацює з постачальниками хмарних послуг і виробниками чипів. Команда підкреслює, що її технологія може бути впроваджена на підприємствах з виробництва напівпровідників без необхідності значних модифікацій процесу.

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Нова мета команди полягає в розробці комп'ютерів наступного покоління, у конструкції яких буде активно застосовуватися фотоніка.

"Ми збираємося продовжувати вивчати комп'ютери, щоб з'ясувати, як світло може їх прискорити, зробити їх більш енергоефективними і швидкими", — прокоментували в компанії.

Раніше ми повідомляли про те, що зв'язок швидкістю в трильйони герц можливий. Вчені переконалися в унікальних властивостях вісмуту, який продемонстрував квантовий ефект за звичайних температурних умов.