Японское USB-устройство позволяет печатать ногами (фото)

Гаджет поможет нажимать ногами отдельные клавиши и их комбинации. Устройство можно программировать и затем использовать с другим компьютером.

Устройство из трех педалей Sanwa Supply 400-MA179 позволяет помогать себе ногами во время печати на клавиатуре. О нем рассказывает сайт Tom's Hardware.

Необычный гаджет подключается с помощью стандартного порта USB Type-A и имеет три педали для нажатия ногами, под которыми скрываются кнопки. К сожалению, устройство определяет степень нажатия, так что оно не станет продвинутым контроллером для игр с автомобильными гонками.

Однако он может стать отличным помощником при работе с компьютером, поскольку все педали можно запрограммировать, чтобы они заменяли любые клавиши клавиатуры. Устройство имеет встроенную память, в которой хранятся настройки. Так что если перенести его на другой компьютер, оно будет работать так же как и раньше. При этом даже не нужно будет устанавливать драйвер на новый ПК.

Устройство под столом Фото: Sanwa Supply

Программировать можно не только отдельные нажатия клавиш, но и комбинации, которые могут быть полезными для игр или даже улучшить рабочий процесс в профессиональной среде.

Контроллер 400-MA179 небольшой и может быть размещен почти под любым столом. Он имеет размеры 376 x 140 x 46 мм и весит всего 340 граммов. Кабель имеет длину 2 метра, поэтому есть достаточно свободы для удобного размещения гаджета на полу.

Педали Фото: Sanwa Supply

Модель Sanwa Supply 400-MA179 можно найти на сайте ее японского производителя по цене, эквивалентной 36 долларам США. Sanwa Supply предоставляет 6-месячную гарантию на устройство, которая начинается с момента покупки.

USB-устройства могут значительно расширить функциональность компьютеров и телефонов. Ранее мы писали о USB-камере, которая делает из смартфона тепловизор. Она имеет достаточно большой радиус действия в 870 м. Подобное устройство можно использовать не только для забавы или бытовых целей: оно может помочь военным ВСУ вести наблюдение в темное время суток на расстоянии и без использования дорогостоящего специального оборудования. Камера поможет увидеть даже тепловой след самолета в небе, что было подтверждено испытаниями.