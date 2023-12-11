USB-камера превратит любой смартфон в тепловизор: как может помочь ВСУ
Преимуществом этой тепловизионной камеры Xinfrared One XH09 является ее дальность действия — 870 м.
Миниатюрная камера Xinfrared One XH09 подключается к порту USB-C смартфона и дает возможность видеть тепловые сигнатуры, превращая телефон в тепловизор. Журналист сайта Toms guide Джон Веласко протестировал устройство и поделился своими выводами.
Преимуществом этой тепловизионной камеры является ее дальность действия — 870 м. Такое устройство могли бы использовать служащие ВСУ для ведения разведки и наблюдения в темное время суток, не рискуя оказаться близко к позициям врага, и в то же время, используя обычный смартфон вместо дорогостоящего спецоборудования. Регулируя фокусировку объектива, на экране можно разглядеть в деталях, как близкие, так и далекие объекты, что также выгодно отличает данное устройство от других аналогичных.
В ходе испытаний камера даже засекла сигнатуру самолета, пролетавшего высоко в небе, что помогло бы солдатам ВСУ выявлять угрозы в небе, такие как дроны, которые ВС РФ применяют для разведки и нанесения ударов по целям. Журналисты, тестировавшие камеру, сделали вывод, что она могла бы пригодиться и для использования в коммерческих целей.
Xinfrared One XH09 имеет частоту в 50 Гц, что делает просмотр в режиме реального времени весьма комфортным. Другие подобные камеры располагают более низкой частотностью, что приводит к задержкам, а это, в свою очередь, затрудняет попытки различить тепловые следы, особенно когда сцена имеет смесь температурных диапазонов.
Авторы материала похвалили тепловизионную камеру и за ее работу в помещении. Меняя фокусировку, они смогли определить температурные показатели объектов, которые очень близко расположены к объективу. Когда журналисты сделали тепловизионное селфи, то смогли рассмотреть такие мелкие детали, как ресницы, волоски бровей и пр.Важно
В материале авторы отметили, что камеру можно приблизить к объекту на расстоянии минимум 12 см и, в отличие от датчика температуры Pixel 8 Pro, рассмотреть тепловые сигнатуры, тогда как датчик не обеспечит качественного изображения с такого расстояния, а только лишь измерит температуру.
Камеру Xinfrared One XH09 не нужно подзаряжать, так как она питается от USB, стоит лишь подключить ее к телефону — еще одной заботой меньше.
Характеристики камеры Xinfrared XH09 Thermal Eye X2:
- диапазон измерения температур: от 0℃ до 100℃;
- рабочая температура — от -20℃ до +60℃;
- частота обновления кадров — 50 Гц;
- зум — от 2x до 15x;
- объектив — 9 мм;
- габариты — 23х23х25 мм;
- вес — 18,5 г;
- регулировка фокуса — минимальное расстояние около 12см;
- поле зрения — 19.63°x14.71°;
- операционная система — Android;
- цифровое улучшение деталей (DDE) — есть;
- технология улучшения изображения Matrix IV — есть;
- отслеживание горячих точек — есть;
- тактическое отслеживание тепла — есть;
- палитра для наружного применения — есть;
- ночное видение — Bird, White hot, Black hot, Red head, Iron red, Green;
- коррекция измерений температуры и расстояния;
- цена — около 360 долларов США.
Ранее мы сообщали о том, что украинские инженеры создали тепловизор под названием Patriot. Разработчики уверяют, что именно их тепловизоры ВСУ смогут применять в любое время суток и при любой погоде.