USB-камера перетворить будь-який смартфон на тепловізор: як може допомогти ЗСУ
Перевагою цієї тепловізійної камери Xinfrared One XH09 є її дальність дії — 870 м.
Мініатюрна камера Xinfrared One XH09, яка підключається до порту USB-C смартфона і дає можливість бачити теплові сигнатури, перетворюючи телефон на тепловізор. Журналіст сайту Toms guide Джон Веласко протестував пристрій і поділився своїми висновками.
Перевагою цієї тепловізійної камери є її дальність дії — 870 м. Такий пристрій могли б використовувати службовці ЗСУ для ведення розвідки і спостереження в темний час доби, не ризикуючи опинитися близько до позицій ворога, і в той же час, використовуючи звичайний смартфон замість дорогого спецобладнання. Регулюючи фокусування об'єктива, на екрані можна розгледіти в деталях як близькі, так і далекі об'єкти, що також вигідно відрізняє цей пристрій від інших аналогічних.
Під час випробувань камера навіть засікла сигнатуру літака, що пролітав високо в небі, що допомогло б солдатам ЗСУ виявляти загрози в небі, як-от дрони, які ЗС РФ застосовують для розвідки і нанесення ударів по цілях. Журналіст, який тестував камеру, дійшов висновку, що вона могла б стати в пригоді і для використання в комерційних цілях.
Xinfrared One XH09 має частоту в 50 Гц, що робить перегляд у режимі реального часу вельми комфортним. Інші подібні камери мають у своєму розпорядженні нижчу частотність, що призводить до затримок, а це, своєю чергою, ускладнює спроби розрізнити теплові сліди, особливо коли сцена має суміш температурних діапазонів.
Автор матеріалу похвалив тепловізійну камеру і за її роботу в приміщенні. Змінюючи фокусування, вони змогли визначити температурні показники об'єктів, які дуже близько розташовані до об'єктива. Коли журналіст зробив тепловізійне селфі, то зміг розгледіти такі дрібні деталі, як вії, волоски брів тощо.Важливо
У матеріалі автор зазначив, що камеру можна наблизити до об'єкта на відстані щонайменше 12 см і, на відміну від датчика температури Pixel 8 Pro, розгледіти теплові сигнатури, тоді як датчик не забезпечить якісного зображення з такої відстані, а лише виміряє температуру.
Камеру Xinfrared One XH09 не потрібно заряджати, оскільки вона живиться від USB, варто лише підключити її до телефону — ще однією турботою менше.
Характеристики камери Xinfrared XH09 Thermal Eye X2:
- діапазон вимірювання температур: від 0℃ до 100℃;
- робоча температура — від -20℃ до +60℃;
- частота оновлення кадрів — 50 Гц;
- зум — від 2x до 15x;
- об'єктив — 9 мм;
- габарити — 23х23х25 мм;
- вага — 18,5 г;
- регулювання фокусу — мінімальна відстань близько 12см;
- поле зору — 19.63°x14.71°;
- операційна система — Android;
- цифрове поліпшення деталей (DDE) — є;
- технологія поліпшення зображення Matrix IV — є;
- відстеження гарячих точок — є;
- тактичне відстеження тепла — є;
- палітра для зовнішнього застосування — є;
- нічне бачення — Bird, White hot, Black hot, Red head, Iron red, Green;
- корекція вимірювань температури і відстані;
- ціна — близько 360 доларів США.
Раніше ми повідомляли про те, що українські інженери створили тепловізор під назвою Patriot. Розробники запевняють, що саме їхні тепловізори ЗСУ зможуть застосовувати в будь-який час доби і за будь-якої погоди.