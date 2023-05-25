Інженери з Дніпра презентували "перший" український тепловізор Patriot (відео)

Розробники запевняють, що саме їхні тепловізори потрібні ЗСУ для цілодобового знищення ворога, проте NVECTech вже має конкурента.

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Компанія NVECTech із Дніпра розробила для українських військових новий тепловізор Patriot L35. Інженери розповіли про свій продукт "11 каналу".

Команда NVECTech розпочала роботу над Patriot у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Як запевняє креативний директор компанії Любомир Гундяк, інженери створили саме той продукт, який потрібний українським військовим для ведення бойових дій у будь-який час доби.

"Це спонукало нас зробити щось наше, щось краще за інші світові аналоги, — зазначив він. — Війна змусила нас набрати обертів, бо хлопці казали: треба".

Монокуляр Patriot отримав високочутливу матрицю, швидкий процесор, регулювання яскравості, унікальне програмне забезпечення, сумісне зі смартфонами, вбудований далекомір з ШІ, що визначає відстань до кількох цілей у полі зору. Як пояснив дизайнер-розробник Олександр Ямпільський, NVECTech зробила більш зручне меню та додала кілька нових функцій, корисних військовим. Тепловізор можна використовувати як приціл для стрілецької зброї — для цього творці пропонують спеціальний кронштейн.

Фахівчиня компанії зі зв'язків із громадськістю Ольга Куцевол додала, що розробники впровадили в Patriot систему блокування "свій-чужий", щоб захистити цінні дані. Якщо тепловізор потрапить до рук окупантів, вони не зможуть ним скористатися без пароля.

Характеристики моделі Patriot L35:

вага (з батареєю) — 490 г;

габарити — 67 × 63 × 190 мм;

розмір об'єктива — 35 мм;

роздільна здатність об'єктива — 384x288/12um;

спектральний діапазон 8-14μm;

детектор — мікроболометр VOx;

кут поля зору — 7.5 ° x 5.6 °;

частота кадрів — 50 Гц;

цифрове збільшення — 6x;

дисплей — OLED 0,39 дюйма, роздільна здатність 1024×768;

картка пам'яті — 16 ГБ;

час роботи від батареї — 12 год;

робоча температура — від -20℃ до +55℃;

рівень захисту — IP67.

NVECTech називає Patriot першим вітчизняним тепловізором, проте в Україні є як мінімум одна компанія, яка вже випускає таке обладнання — "Термал ВІЖН Текнолоджіс" (бренд Archer). На офіційному сайті вона пропонує кілька моделей тепловізійних прицілів, монокулярів та бінокулярів.

Втім, сайт IG-Security Tech зазначає, що назвати тепловізори Archer вітчизняними можна лише з натяжкою, адже в Україні немає власного виробництва мікроболометрів, що не охолоджуються, а це важлива деталь. Компанія "Термал ВІЖН Текнолоджіс" не розкриває своїх постачальників та навіть не вказує ціни на продукцію. Водночас NVECTech на своєму сайті зізнається, що розробила Patriot не самостійно, а у співпраці з турецькою компанією DEVCONSTRACT.

Раніше компанія Teledyne FLIR представила покращений тепловізор для дронів. За допомогою камер Boson+ безпілотники зможуть краще бачити вночі, адже зможуть виміряти температуру кожного пікселя.