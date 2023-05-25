Инженеры из Днепра представили "первый" украинский тепловизор Patriot (видео)

Разработчики уверяют, что именно их тепловизоры нужны ВСУ для круглосуточного уничтожения врага, однако у NVECTech уже есть конкурент.

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Компания NVECTech из Днепра разработала для украинских военных новый тепловизор Patriot L35. Инженеры рассказали о своем продукте "11 каналу".

Команда NVECTech начала работу над Patriot в 2022 году после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Как уверяет креативный директор компании Любомир Гундяк, инженеры создали именно тот продукт, который необходим украинским военным для ведения боевых действий в любое время суток.

"Это побудило нас сделать что-то наше, что-то лучше, чем другие мировые аналоги", — отметил он. — "Война заставила нас набрать оборотов, потому что ребята говорили: надо".

Монокуляр Patriot получил высокочувствительную матрицу, быстрый процессор, регулировку яркости, уникальное программное обеспечение, совместимое со смартфонами, встроенный дальномер с ИИ, определяющий расстояние до нескольких целей в поле зрения. Как объяснил дизайнер-разработчик Александр Ямпольский, NVECTech сделала более удобное меню и добавила несколько новых функций, полезных военным. Тепловизор можно использовать в качестве прицела для стрелкового оружия — для этого создатели предлагают специальный кронштейн.

Специалист компании по связям с общественностью Ольга Куцевол добавила, что разработчики внедрили в Patriot систему блокировки "свой-чужой", чтобы защитить ценные данные. Если тепловизор попадет в руки оккупантов, то они не смогут им воспользоваться без пароля.

Характеристики модели Patriot L35:

вес (с батареей) — 490 г;

габариты — 67×63×190 мм;

размер объектива — 35 мм;

разрешение объектива — 384x288/12um;

спектральный диапазон 8～14μm;

детектор — микроболометр VOx;

угол поля зрения — 7.5°x 5.6°;

частота кадров — 50 Гц;

цифровое увеличение — 6x;

дисплей — OLED 0,39 дюйма, разрешение 1024×768;

карта памяти — 16 ГБ;

время работы от батареи — 12 ч;

рабочая температура — от -20℃ до +55℃;

уровень защиты — IP67.

NVECTech называет Patriot первым отечественным тепловизором, однако в Украине есть как минимум одна компания, которая уже выпускает такое оборудование — "Термал ВІЖН Текнолоджіс" (бренд Archer). На официальном сайте она предлагает несколько моделей тепловизионных прицелов, монокуляров и бинокуляров.

Впрочем, сайт IG-Security Tech отмечает, что назвать тепловизоры Archer отечественными можно лишь с натяжкой, ведь в Украине нет собственного производства неохлаждаемых микроболометров, а это важная деталь. Компания "Термал ВІЖН Текнолоджіс" не раскрывает своих поставщиков и даже не указывает цены на продукцию. В то же время, NVECTech на своем сайте признается, что разработала Patriot не самостоятельно, а в сотрудничестве с турецкой компанией DEVCONSTRACT.

Ранее компания Teledyne FLIR представила улучшенный тепловизор для дронов. С помощью камер Boson+ беспилотники смогут лучше видеть ночью, ведь смогут измерять температуру каждого пикселя.