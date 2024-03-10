Украина опережает Россию: использование дронов на фронте удвоилось в марте (инфографика)

Украинские FPV-дроны впереди во всех видах поражения, исследователь отмечает положительную динамику для Сил обороны Украины и резкий рост использования БПЛА.

Использование дронов-камикадзе на фронте с обеих сторон в марте вдвое более интенсивное, чем в январе, Украина опережает Россию по этому показателю.Такие выводы опубликовал OSINT-исследователь Daniele в социальной сети X (Twitter).

Исследование опирается на статистику коллектива Tochnyi. Автор утверждает, что к середине марта количество ударов FPV-дронами может сравняться с январским месячным использованием. Российские оккупанты отстают от Сил обороны Украины в их использовании. Причиной может быть нехватка квалифицированного персонала или даже самих дронов. Больше всего россияне отстают в уничтожении беспилотниками военной техники. также в марте ВС РФ потеряли преимущество в ночных дронах. Daniele считает, что FPV-дроны предоставляют существенное преимущество именно в обороне, что может привести к переосмыслению подходов к ней.

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Последние подобные итоги исследователь подводил в феврале, который стал одним из самых интенсивных месяцев в использовании дронов, а март подтвердил рост, который не демонстрирует признаков остановки. По состоянию на 9 марта украинцы использовали 721 дрон-камикадзе — при таких темпах роста они могут достичь январских результатов всего за неделю.

Количество и динамика использования FPV и динамика использования FPV Фото: X (Twitter)

Что касается общего использования, то Россия отстает в использовании дронов. Наиболее вероятной причиной этого исследователю кажется сочетание всех факторов: недостатка пилотов, дронов и обучения. В общем, Россия не демонстрирует тех потрясающих цифр, о которых говорит ее пропаганда.

Удары FPV по технике и пехоте Фото: X (Twitter)

Сейчас Украина имеет значительное преимущество как в поражении пехоты, так и транспортных средств. Это результат недавних неудачных атак российских войск. Украинские войска эффективно используют ударные беспилотники как оборонительный инструмент, что потенциально может начать новую эру доктрины мобильной обороны. Кажется, что новое руководство ВСУ использует большую мобильность в своей оборонной стратегии. Однако прошло недостаточно времени, чтобы оценить успешность новых методов.

Удары дронов по позициям и общее количество

Данные, представленные на графиках по атакам на оборонительные позиции, еще больше подтверждают предыдущий анализ. Оказывается, что окопы являются преимущественной целью для дронов камикадзе. Хотя украинские вооруженные силы имеют весьма незначительное преимущество на этом участке, текущая ситуация может измениться в связи с развитием ситуации в Южном Роботино.

Структура ударов российских дронов по укреплениям

Daniele отмечает ограниченный характер данных о поражениях беспилотниками. Особенно мало их поступает с российской стороны, украинские цифры, поступающие, вероятно, выше благодаря таким организациям, как "Дикие шершни", которые разрабатывают и предоставляют значительное количество дронов FPV. Однако в собранных данных все еще есть пробелы. Исследователь подчеркивает важность инвестиций в развитие производства и использования БПЛА. Он заключает, что ситуация для украинских Сил обороны развивается положительно, но путь к победе еще длинный, и впереди много вызовов.

Напомним об аналогичном исследовании по использованию дронов за январь. Оно было менее оптимистичным для Украины, в некоторых показателях россияне были впереди, это касалось поражения укреплений.