Украина доминирует в Черном море: морские дроны заставили российские суда идти через Балтику

Аналитик рассказал новые подробности потопления корвета "Сергей Котов". Российские суда с военными грузами из Сирии идут в РФ в обход всей Европы.

Украинские морские дроны выполняют важную и эффективную скрытую работу в Черном море — они заставляют российские военные транспорты ходить аж через Балтийское море. Свой анализ активности украинских беспилотных надводных катеров OSINT-исследователь H.I. Sutton обнародовал на сайте Naval News.

Аналитик начинает с тезиса о том, что украинские морские беспилотники "формируют войну" в Черном море. Беспилотные катера потопили большое количество кораблей ВМФ России. Но их присутствие имеет более стратегическое значение. Россия вынуждена изменить свои линии снабжения. Как показало вторжение в Украину эти линии являются ключевыми.

Транспортное судно "Спарта IV" и танкер "Язь" обычно использовались для транспортировки военных грузов. "Спарта IV" ранее использовалось для доставки ракетных систем С-300 из Сирии в Россию, а "Язь" было судном-побратимом Sig, которое было атаковано украинскими морскими беспилотниками 5 августа 2023 года.

В конце февраля два этих российских судна сделали нечто странное. Они направлялись с российской базы "Тартус" в Сирии в сторону Черного моря. Но на этот раз, когда суда приблизились к Босфору, проливу, соединяющему Средиземное море с Черным, они резко развернулись. Это весомый показатель того, что украинские морские беспилотники имеют стратегическое влияние.

Украинские морские беспилотные надводные корабли стали определяющим средством в войне. Они попадают в газетные заголовки, когда топят российские военные корабли, например "Сергей Котов", который подвергся нападению 4 марта. Но их использование имеет значительно большее, но менее заметное влияние на войну.

Атаки украинских дронов в Черном море, оригинальная иллюстрация Фото: naval news

Россия больше не контролирует Черное море, как это было в начале вторжения в Украину в 2022 году. Ее линии снабжения в Черном море, опирающиеся на такие корабли, как "Спарта IV", приходится сопровождать. Теперь они вообще избегают маршрута, добавляя недели к линиям снабжения.

4 марта, за несколько часов до поражения "Сергея Котова" под Керчью, российское судно "Элла" столкнулось с четырьмя беспилотниками. Вероятно, это те самые, которые потом потопили военный корабль.

Согласно отчету капитана, обнародованному в интернете, который аналитик считает правдивым, "Элла" сообщила о наблюдении 4 морских беспилотников в 14:15 по местному времени. Судно находилось на координатах 43°10,1 южной широты и 033°55,7 восточной долготы, посреди Черного моря. Это 160 км к югу от Севастополя и примерно на полпути между Керченским проливом и проливом Босфор в Турции. Судно направлялось из России в Италию через Босфор.

Экипаж "Эллы" сообщил, что морские беспилотники подошли в около 1 км от судна и некоторое время наблюдали за его продвижением. Вполне вероятно, что "Эллу" идентифицировали и признали недостаточно важной для нападения.

Важно, что экипаж сообщил, что они могли увидеть дроны только тогда, когда они приблизились на 3,7 км от корабля. Радар "Эллы" имеет дальность обнаружения только до 5,5 км. Это иллюстрирует, насколько трудно заметить дроны. Вполне возможно, что дроны охотились на транспортные суда, которые пересекали Черное море, но целью операции был военный корабль.

Другим показателем является то, что примерно в то же время, когда "Спарта IV" и "Язь" делали разворот, еще два российских торговых судна также необычно изменили курс. "Леди Мария" и "Балтийский лидер" зашли в порт на севере Турции вместо того, чтобы пересечь Черное море.

Россия тратит дополнительные силы на сопровождение судов с грузами. Корабли выводят в конвои из двух или более военных кораблей, некоторые из них устаревшие. Но усилия по сопровождению уже не так эффективны для прекращения нападений, о чем свидетельствуют недавние успехи Украины в поражении военных кораблей.

В конце концов "Спарта IV" и "Язь" вернулись в Сирию и сейчас идут в Россию аж через Балтийское море. К ним присоединился еще один перевозчик оружия, "Большая Медведица". Аналитик отмечает, что вряд ли Турция перекрыла проход этим кораблям — их остановила угроза украинских беспилотников.

Плавание вокруг Европы через Гибралтарский пролив и до Балтийского моря добавляет недели к путешествию. Россия, скорее всего, получит ценные грузы, но она не может свободно передвигаться по Черному морю. Аналитик не считает, что российские суда вообще прекратят ходить в Черном море, но угроза беспилотников является достаточной, чтобы серьезно ограничить их передвижение.

Напомним, в результате действий морских дронов MAGURA V5 и другого украинского вооружения Черноморский флот РФ потерял уже 25% кораблей. Корвет "Сергей Котов" еще в сентябре 2023 года был атакован беспилотными катерами, которые все же добрались до него через несколько месяцев.